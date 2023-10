Se podrá renunciar a los subsidios del transporte: el tren saldrá $1100

Mientras que el colectivo pasará a costar $700. Toda la información.

A partir de este viernes, 20 de octubre, los pasajeros podrán renunciar voluntariamente al subsidio del transporte público, tanto en trenes como en colectivos. Así lo anunció el Gobierno Nacional.

¿De qué se trata?

La medida entrará en vigencia a partir del 27 y modificará los precios a pagar. En caso de optar por esta alternativa, la gestión será online, accediendo a la web oficial de la tarjeta SUBE y completando un formulario que tendrá carácter de declaración jurada. Accedé cliqueando aquí.

De acuerdo al Ministerio de Transporte, el boleto de tren pasará a costar $1100 sin subsidios, mientras que el de colectivo se elevará a $700. Esto significaría aumentos de 500 y 800%, tomando los valores máximos de cada pasaje.

¿Cómo gestionar la renuncia?

Registrar la SUBE

Completar el formulario de renuncia al subsidio.

de renuncia al subsidio. Una vez realizada esta gestión, la información será procesada y después del 27 de octubre se pagará automáticamente la tarifa plena.

Importante

Según informaron oficialmente, quienes decidan renunciar al subsidio también dejarán de recibir el beneficio de la Tarifa Social Federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del boleto como así también los descuentos por integración (RED SUBE) y Atributos Locales.

Asimismo, los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten su voluntad de renuncia al mismo. En este caso, no será necesario completar ningún formulario.

El valor actual del pasaje de los trenes en el AMBA varía entre $11,57 y $ 52,95 según el tramo. La tarifa mínima de colectivo, en tanto, se encuentra en $52,96 y la máxima $72,61.