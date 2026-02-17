Se terminó la espera: Claypole buscará una hazaña ante Tigre por Copa Argentina 

El encuentro, que será el primer duelo del año para el "Tambero", se disputará hoy, martes 17 de febrero. La previa aquí.

Luego de una ardua preparación, Claypole tiene todo listo para disputar su primer partido del año. Pero no será un debut cualquiera: buscará dar un batacazo ante Tigre por Copa Argentina. Este cruce ante un rival de Primera División puede quedar grabado a fuego en su historia.

En marco de los 32avos de final del torneo federal, el encuentro se llevará adelante hoy, martes 17 de febrero, a partir de las 19:45 hs. Tendrá como escenario al Nuevo Francisco Urbano, el estadio de Deportivo Morón.

¿Cómo llega?

El “Tambero” disputó su último encuentro el 6 de diciembre, cuando venció por penales a Deportivo Español en la final del Reducido y selló su boleto para la Copa Argentina. Tras un breve descanso, el plantel retomó los entrenamientos para llegar a punto a la temporada.

Durante el mercado de pases, el plantel dirigido por Roque Drago se reforzó con las llegadas del arquero Joaquín Cabrera, el volante externo Alejo Klipauka y el delantero Tomás Luján.

Además, extendieron sus vínculos con el club los jugadores Rodrigo Campanelli, Sergio Acosta, Federico Cruz, Sebastián Alejandro, Aaron Caraballo, Jonathan Benítez, Rodrigo Ortíz, Axel Paiva, Pablo Almada y Facundo De Nicola.

A contra punto, una de las bajas sensibles es la salida del arquero Tomás Tello, quien se sumó al equipo browniano en 2024 y se convirtió en héroe en la tanda de penales ante Deportivo Español. Otros que se fueron son Valentino Toniolo, Matías Coselli y Santiago Galván.

¿Y su rival?

Tigre, por su parte, comenzó el año de la mejor manera. Producto de cuatro victorias y un empate, suma 13 puntos y es puntero en la Zona B de la Liga Profesional. Viene con una racha de tres victorias en fila: 3-1 a Racing, 4-1 a River y 1-0 ante Aldosivi.