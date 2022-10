Seis de cada diez argentinos separan lo reciclable de su basura

Quienes no lo hacen, en un 83% coinciden en que les falta información para llevar este proceso adelante. Todos los detalles.

Si bien en los últimos años se intensificó la concientización sobre la importancia de combatir la crisis ambiental, sólo el 64% de los argentinos separa los reciclables al momento de tirar la basura. De estos, seis de cada diez lo hace a pesar de que les falta información.

Los resultados

Así lo especificó una encuesta realizada a nivel nacional por la organización especializada en plásticos y medioambiente Ecoplas. Otro dato obtenido es que la gran mayoría coincide en la necesidad de dividir lo que se va a desechar.

El 83% de quienes no lo reciclan, reconocieron que les gustaría aplicarlo. No obstante, no lo llevan a cabo por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento. Esto revela no sólo una dificultad en el acceso a la información, sino también a los centros.

En este marco, los encuestadores distinguieron tres grandes autoridades que deberían de explicar y difundir los detalles para que más personas lo implementen. Se trata de las escuelas (57%), los gobiernos (56%) y los medios de comunicación (49%).

“El estudio revela que los consumidores asumen la responsabilidad por el reciclaje, pero también perciben falencias cuando no hay información clara e infraestructura como cestos y puntos verdes accesibles", explicó la directora ejecutiva de Ecoplas, Verónica Ramos.

Sobre una posible solución, los entrevistados eligieron dos medidas para lograr un mejor nivel de separación de residuos: implementar un incentivo económico (38%) y campañas de concientización y comunicación (23%).

La pandemia

Las cifras revelaron que hubo un aumento en el nivel de concientización en el tema durante los tiempos de confinamiento contra el Covid-19. Un 21% de los encuestados sumó este hábito en sus hogares y se evidenció un consenso mayoritario en relación a los beneficios del plástico como recurso.

¿Dónde reciclar?

En Almirante Brown hay instaladas estaciones para hacerlo en diferentes localidades del distrito. Allí, los vecinos pueden acercar ciertos materiales. Estos luego son recogidos por las cooperativas de recuperadores urbanos.

Adrogué: Supermercado Carrefour (Yrigoyen 13.500) y Ex Colegio Nacional (avenida Espora y Esteban Adrogué)

Supermercado Carrefour (Yrigoyen 13.500) y Ex Colegio Nacional (avenida Espora y Esteban Adrogué) Burzaco: Eco Parque Néstor Kirchner (Alsina y Martín Fierro), plaza Japón (Olinda Bozán y Pablo Podestá) y plaza San Cayerano (Sempere y Terrero)

Eco Parque Néstor Kirchner (Alsina y Martín Fierro), plaza Japón (Olinda Bozán y Pablo Podestá) y plaza San Cayerano (Sempere y Terrero) Claypole: estación del FFCC (17 de Octubre y José Rucci)

estación del FFCC (17 de Octubre y José Rucci) Glew : Supermercado Carrefour (Yrigoyen 20.260) y Circuito H. Durando (Jorge Newberry, entre Paz y Patria)

: Supermercado Carrefour (Yrigoyen 20.260) y Circuito H. Durando (Jorge Newberry, entre Paz y Patria) José Mármol: Canale y Molina

Canale y Molina Longchamps: Circuito Aeróbico (La Aviación y Bolívar)

Circuito Aeróbico (La Aviación y Bolívar) Malvinas Argentinas: plaza Puerto Argentino (Pedro Echagüe y Serrano)

plaza Puerto Argentino (Pedro Echagüe y Serrano) Rafael Calzada: plaza 25 de Mayo (Rivadavia, Colón, Martín Arín y Lavalle)

plaza 25 de Mayo (Rivadavia, Colón, Martín Arín y Lavalle) San Francisco de Asís: plaza Raúl Alfonsín (Sarcione, Gardel, Paz y Córdoba)

plaza Raúl Alfonsín (Sarcione, Gardel, Paz y Córdoba) San Francisco Solano: plaza 13 de Julio (Nardo, Margarita, Rosa y Clavel)