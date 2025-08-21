Serigrafía, elaboración de sahumerios y manualidades, los nuevos cursos que lanzaron en Burzaco

Todos son gratuitos. Conocé cómo anotarte.
El Centro Integrador Comunitario (CIC) Burzaco continua sumando formaciones para los vecinos. En esta ocasión, lanzó tres nuevos talleres gratuitos y abiertos a la comunidad. Las inscripciones se abrirán en la semana que viene.
Todas capacitaciones se desarrollarán en su sede, ubicada en el cruce de Alsina y Martín Fierro, al lado del CAPS 13. En ese contexto, se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Según indicaron desde el CIC Burzaco, las inscripciones abrirán este lunes, 25 de agosto. Los interesados en anotarse en alguno de los tres talleres, deberán acercarse a la entidad de lunes a viernes, entre las 9 y 14 hs. Tendrán que presentar DNI y fotocopia del mismo.
