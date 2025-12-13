Shows, intercambio de plantas y un concierto navideño, algunas de las actividades de este finde en Brown

Conocé la grilla completa.

Almirante Brown no detiene su calendario en el último tramo del año y tiene todo listo para vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades. Para aprovechar los días soleados, ofrecerá una agenda cultura repleta de iniciativas gratuitas en distintos puntos del distrito.

¿Cuáles serán?

Paseo de compras

Feria de productores locales : se llevará adelante este sábado, 13 de diciembre , en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). De 10 a 16 hs , la iniciativa ofrece frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, panadería y mucho más .

: se llevará adelante este , en la de (Juan B. Justo 1000). De , la iniciativa ofrece . Encuentro de emprendedores y gastronomía: se instaló el jueves y permanecerá hasta el domingo 14 en el Circuito de la estación de Longchamps. Todas las jornadas serán de 11 a 24 hs. Además de los puestos y las comidas, habrá juegos para toda la familia.

Actividades culturales

Sábado 13:

Intercambio de plantas, semillas y saberes : se desarrollará, desde las 14 hs , en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia . Acompañarán el equipo técnico y docente del predio.

: se desarrollará, desde las , en la de . Acompañarán el del predio. Aniversario de San José : la localidad browniana cumple 77 años y lo celebrará con una jornada musical y comunitaria . A partir de las 17 hs , se presentarán Johana, Gustavo Mendoza, El Viejo N°7, Patricia Encina, Grupo Anaconda y muchos más. Será en Salta y 30 de Septiembre .

: la localidad browniana cumple y lo celebrará con una . A partir de las , se presentarán y muchos más. Será en . Presentación de libro : a las 19 hs , la docente y escritora Laura Zícari lanzará " Luna descubre el mundo con otros ojos " en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974). Además de lecturas y charla , hacia el final habrá venta y firma de ejemplares.

: a las , la docente y escritora lanzará " " en la (La Rosa 974). Además de , hacia el final habrá de ejemplares. Corredor Gastronómico : Longchamps reunirá una variada oferta de comidas y de coctelería en la intersección de Lagos y Belgrano . Iniciará a las 20 hs . También, se presentarán en vivo “ Novicios ” y “ 24 Bar ”.

: reunirá una variada oferta de y de en la intersección de . Iniciará a las . También, se presentarán en vivo “ ” y “ ”. Dúo Suburbio: la noche folklórica de la mano de “Piri” Delgado y “Baty” Di Salvo tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Adrogué. La música comenzará a sonar a las 20 hs.

Domingo 14:

Concierto de Navidad: se llevará adelante, a partir de las 19 hs, en la Parroquia Santa Ana de Glew (Soldi 276). Participarán el Coro de la Fundación Soldi, Elenco Estable Municipal local, Coro Municipal San Vicente y el Quinteto Vocal Contratiempos.

*Algunas de las actividades podrían reprogramarse o suspenderse por mal clima. Es por eso que te recomendamos chequees antes el Instagram del Instituto de las Culturas (@institutodelasculturasbrown) para asegurarte que el evento se vaya a llevar adelante.