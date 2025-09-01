Sigue creciendo la obra del nuevo barrio de viviendas en Don Orione: ¿Cómo será?

Las unidades serán de dos y tres pisos. El intendente Mariano Cascallares recorrió el lugar. Los detalles.

Siguen avanzando las obras del nuevo barrio de 120 viviendas en Don Orione. Los trabajos incluyen infraestructura, espacios accesibles y también servicios de agua y cloacas propios e independientes.

¿Cómo será?

El proyecto es ejecutado por la Provincia de Buenos Aires junto y el Municipio. El predio se ubica en las manzanas 117 A y 117 B, en el sector delimitado por las calles Río Pilcomayo, Río Tupungato, Río Gallegos y Río Atuel. El intendente Mariano Cascallares recorrió el lugar y dialogó con los trabajadores y vecinos.

Según detallaron, se tratan de modernas unidades habitacionales de dos y tres pisos. Cuentan con patio, veredas, estacionamiento propio, estufas de tiro balanceado, cocina de cuatro hornallas y termotanque eléctrico de alta recuperación.

Además, uno de los aspectos centrales del proyecto es que estas casas contarán con un sistema de agua y cloacas propio e independiente del resto del barrio Don Orione. Con ello, se garantiza una infraestructura moderna y autónoma para el complejo.

"Estamos muy contentos de avanzar junto a la Provincia con obras en este barrio que es sinónimo de dignidad y calidad de vida para muchas familias brownianas", aseguró Cascallares.

Y agregó: "Estas mejoras implican no solo nuevas casas sino también servicios básicos, espacios accesibles y la posibilidad de que cada vecino pueda proyectar su futuro con mayor tranquilidad”.

En paralelo

Avanzan también las obras de 120 viviendas estilo dúplex en José Mármol. El predio se ubica entre Amenedo, Canale y República Argentina. Allí, se dividieron seis lotes para conformar dos nuevas manzanas con casas de uno a tres pisos. Incluyendo unidades adaptadas para personas con discapacidad y todas las obras complementarias de infraestructura vial y de servicios.

De la recorrida participaron además el senador provincial Federico Fagioli; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y la delegada de San Francisco de Asís, Mabel Klehb.