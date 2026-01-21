Sigue sumando minutos: Brown disputó un nuevo amistoso de pretemporada

Además, confirmó el arribo de dos refuerzos. Los detalles.

A poco más de dos semanas del comienzo del torneo, Brown de Adrogué continúa ajustando detalles para llegar de la mejor manera posible la temporada. En esa línea, sumó más minutos de juego con un amistoso en busca de ganar rodaje.

Tras los encuentros de pretemporada de la semana pasada ante Sacachispas, el “Tricolor se enfrentó con la reserva de Lanús. Fueron dos duelos de un par de tiempos de 30 minutos cada uno.

En la primera prueba, no se sacaron diferencias e igualaron 1-1. En el segundo turno, en tanto, el equipo dirigido por Pablo Nieva se impuso 1-0. Así, el entrenador pudo ver a varios de sus jugadores pensando en el once que saldrá a la cancha en el debut ante Flandria.

Más incorporaciones

Mientras los futbolistas siguen con la pretemporada, Brown no se retiró del mercado de pases y confirmó el arribo de otros dos refuerzos. Uno de ellos es Elian Robles, volante que viene de obtener el ascenso a la Primera Nacional con Acassuso.

Otra de las caras nuevas es Gastón Luraschi. El delantero, de 20 años, llegó proveniente de la reserva de Deportivo Riestra. Firmó por dos temporada con el conjunto de Adrogué.

De esta manera, ya son 15 los refuerzos de cara al próximo campeonato de la Primera B. Las otras 13 incorporaciones habían sido:

Juan Silva (Villa San Carlos)

Lucas Galván (Boca)

Bruno Báez (Laferrere)

Dante Cardozo (Laferrere)

Lucas Irusta (Lanús)

Alan Visco (Sacachispas)

Lucas Cesare (Argentinos Juniors)

Octavio Padovani (Santiago Morning de Chile)

Víctor Galeano (Boca)

Facundo Ferrario (Cannara de Italia)

Valentín Cabrejas (All Boys)

Fabrizzio Carrizo (Boston River de Uruguay)

Juan Bourquin (Huracán)