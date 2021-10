Sin chances de ingresar al Reducido, San Martín recibe a Lamadrid

Compartir en:

viernes 29 de octubre del 2021

Se cruzarán hoy, desde las 15. El "Azul" ya no tiene posibilidades de ascender.

San Martín de Burzaco afronta la recta final del torneo con las intenciones de cerrarlo de la mejor manera posible. Sin chances matemáticas de pelear por uno de los ascensos a la B Metropolitana, recibe a General Lamadrid por la décima séptima fecha.

El encuentro se disputará este viernes, desde las 15, en el estadio Francisco Boga. Será un nuevo desafío para los juveniles del "Azul", quienes buscan terminar de afianzarse en la Primera del equipo y pensar de lleno en la próxima temporada. Arbitrará Mariano Seco.

¿Cómo llegan?

San Martín no conoce lo que es perder desde hace cuatro jornadas y aún está latente el triunfo en el clásico ante Claypole. Sin embargo, la campaña no fue buena por lo que ya no juega por ingresar al Reducido. En la tabla general, suma 37 puntos y quedó a 10 del Reducido, a falta de nueve por jugarse. Viene de igualar 0-0 con Real Pilar.

El "Carcelero", por su parte, transita un presente similar. Tampoco tiene oportunidades de luchar por ingresar al octogonal y no gana hace tres fechas. En su última presentación empató 1-1 con Sportivo Italiano en condición de visitante.