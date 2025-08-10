Sin su goleador, Claypole viaja a Gerli en busca de un nuevo triunfo

Visitará hoy, domingo 10 de agosto, a El Porvenir. ¿Cómo llegan?

Claypole sólo sufrió una caída en sus últimas siete presentaciones y, si bien debe ajustar detalles, vive su mejor momento en la temporada. Con este envión, visitará a El Porvenir para buscar un nuevo triunfo que le permita consolidarse en los puestos de Reducido.

El encuentro, correspondiente a la 21° fecha de la Primera C, se disputará hoy, domingo 10 de agosto, a partir de las 15:30 hs. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la primera vuelta el torneo, cuando el “Tambero” se impuso 4-2.

¿Cómo llegan?

El conjunto dirigido por Roque Drago encamina tres encuentros sin conocer la derrota, producto de dos triunfos y el reciente empate 1-1 con Cambaceres. Esta racha le permitió llegar a los 26 puntos y ubicarse 7° en la Zona A, en el último puesto de Reducido.

Para el duelo de esta tarde, Claypole sufrirá una baja sensible en la delantera. Se debe a que Leonel Llodrá vio la roja en la fecha pasada y no podrá estar presente. El goleador viene de alcanzar los 50 goles con la camiseta del “Tambero”.

El Porvenir, en tanto, llega con una racha negativa: sólo ganó uno de sus últimos seis partidos (cuatro empates y una derrota). Esto lo hundió en la tabla, ya que tiene 19 unidades y está anteúltimo en el grupo; mientras que en la general sólo lo separan 6 puntos del descenso.