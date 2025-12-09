Solano: una joven denunció que su pareja la apuñaló e hirió a su beba

El agresor tiene pedido de captura. “De repente, sin ningún motivo, me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz”, relató en su cuenta de Instagram.

Un hecho de extrema violencia se vivió el fin de semana en San Francisco Solano. Una joven denunció a su pareja por golpear y cortarles la cara a ella y a su hija de un año. También indicó que atacó a su suegra. Se encuentra prófugo.

¿Cómo fue?

Según el relato de la mujer de 22 años, el agresor las apuñaló repentinamente el pasado sábado, 6 de diciembre. Fue en la casa que compartían, ubicada en Dardo Rocha al 6300, de dicha localidad.

“Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara”, describió la víctima.

Y continuó: “Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacármelo de encima. Cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso. Esto a ella le causó una fisura maxilofacial por la cual ahora tienen que operarla”.

Asimismo, la joven agregó que el denunciado intentó pegarle también a su papá, pero él lo esquivó y le pegó. "Así Agustín Ramos pide irse de mi casa y lo dejamos que se vaya por cómo estábamos nosotras y de inmediato llamé a la Policía”, contó a través de su cuenta de Instagram.

A raíz del sangriento episodio, la beba sufrió un corte en uno de los pómulos cuando se intentó acercar a sus papás y el hombre la atacó. Por ello, recibió siete puntos de sutura. La novia del agresor, por su parte, presentaba heridas en el cuello, pecho y labio.

El caso

Intervino la Comisaría N°10 de San Francisco Solano. La carátula es “lesiones”, pero no se descarta que al avanzar la investigación pueda modificarse. El agresor fue identificado como Agustín Alejandro Ramos, de 24 años.

“Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto”, expresó la joven.

A partir de la difusión del caso, aparecieron nuevos testimonios de otras mujeres que aseguran también haber sido víctimas del prófugo.