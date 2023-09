SUBE: se podrá pagar el transporte con el celular

Se trata de una nueva aplicación que permitirá además cargar saldo, registrar tarjetas y conocer el historial de viaje, entre otras. Los detalles.

Con el objetivo de brindarle más facilidades a los usuarios, lanzaron una nueva versión de la aplicación de SUBE. A través de esta, permitirá realizar todas las gestiones desde un mismo lugar, como pagar los viajes directamente desde el celular.

Las novedades

El Ministerio de Transporte presentó una prueba piloto de la función en la ciudad de Neuquén, luego de los primeros ensayos en Reconquista. De esta manera, confirmaron que en las próximas semanas se habilitará gradualmente en las otras 52 localidades o partidos donde se usa la tarjeta.

Según indicaron desde la cartera, la nueva aplicación ofrece las siguientes alternativas:

Cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras electrónicas

con tarjeta de y Registrar nuevas tarjetas

Consultar movimientos e historial de viajes

e de viajes Ver terminales automáticas , puntos de carga y venta de tarjetas

, puntos de y de Conocer el saldo disponible

Navegar por beneficios y descuentos

En esa línea, con la SUBE digital no será necesario utilizar la tarjeta para abonar el colectivo, tren o subte. No obstante, esta función no reemplazará el pago con el plástico y los usuarios podrán continuar utilizándola.

La aplicación ya se puede descargar de manera gratuita en Google Store. Los celulares deberán contar sistema operativo Android 8 o superior. Además, disponer de tecnología NFC, la cual permite acreditar una carga a la tarjeta.

¿Cómo bajarla?