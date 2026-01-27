Subsidios Energéticos Focalizados: ¿Cómo mantener los descuentos en la luz y el gas?

Para acceder a la asistencia, se debe realizar un trámite gratuito, de forma digital. Toda la información.
El Gobierno implementó un nuevo esquema para el acceso a los subsidios de luz y gas unificado. El trámite es online. Este régimen está destinado a hogares que cumplan con ciertos criterios socioeconómicos y patrimoniales.
La iniciativa, denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), contempla beneficios para la electricidad, el gas por red y el uso de garrafas. Para acceder a la asistencia, se debe realizar un trámite gratuito, de forma digital.
En este contexto, los vecinos que ya perciben los subsidios no deberán volver a inscribirse. En tanto, si tendrán que efectuar el trámite quienes nunca se hayan anotado. Sumado a quienes recibían beneficios a través del Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas en algunas localidades.
Según informaron, para acceder al mismo, habrá que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.
Serán incluidos dentro de este segmento las familias que tengan:
No obstante, no podrán acceder a los subsidios de luz y gas determinados usuarios, según su nivel de ingresos y patrimonio. Estos son:
El primer paso es tener a mano el número de medidor y de Cliente o Servicio que figura en la factura. Además del DNI vigente y número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Sumando a una dirección de correo electrónico utilizada con frecuencia.
Seguidamente, los vecinos deberán ingresar al sitio oficial y completar todos los datos solicitados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada. Podes acceder haciendo clic aquí.
Una vez finalizada la solicitud, la plataforma permite consultar el estado del trámite, verificar si se accede al beneficio y solicitar revisiones.
Para este 2026, habrá bloques de consumo base. Para la electricidad, se fijó un tope de 300 kWh mensuales para los meses de mayor demanda como enero y junio y de 150 kWh para los de transición.
En relación al gas, los subsidios se concentrarán fuertemente en el período invernal (abril a septiembre), mientras que en los meses de verano la bonificación será mínima o nula.
