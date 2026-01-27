Subsidios Energéticos Focalizados: ¿Cómo mantener los descuentos en la luz y el gas?

Para acceder a la asistencia, se debe realizar un trámite gratuito, de forma digital. Toda la información.

El Gobierno implementó un nuevo esquema para el acceso a los subsidios de luz y gas unificado. El trámite es online. Este régimen está destinado a hogares que cumplan con ciertos criterios socioeconómicos y patrimoniales.

¿Cómo es?

La iniciativa, denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), contempla beneficios para la electricidad, el gas por red y el uso de garrafas. Para acceder a la asistencia, se debe realizar un trámite gratuito, de forma digital.

En este contexto, los vecinos que ya perciben los subsidios no deberán volver a inscribirse. En tanto, si tendrán que efectuar el trámite quienes nunca se hayan anotado. Sumado a quienes recibían beneficios a través del Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas en algunas localidades.

Según informaron, para acceder al mismo, habrá que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento las familias que tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Algún miembro con Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante del hogar con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los que no

No obstante, no podrán acceder a los subsidios de luz y gas determinados usuarios, según su nivel de ingresos y patrimonio. Estos son:

Hogares donde sus integrantes posean al menos un auto con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un miembro que posea CUD .

posean al menos un con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio en el caso de contar con un que posea . Poseer tres o más inmuebles .

. Un integrante de la familia dueño de una embarcación de lujo, una aeronave o posea Activos Societarios.

¿Cómo tramitar los subsidios?

El primer paso es tener a mano el número de medidor y de Cliente o Servicio que figura en la factura. Además del DNI vigente y número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Sumando a una dirección de correo electrónico utilizada con frecuencia.

Seguidamente, los vecinos deberán ingresar al sitio oficial y completar todos los datos solicitados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada. Podes acceder haciendo clic aquí.

Una vez finalizada la solicitud, la plataforma permite consultar el estado del trámite, verificar si se accede al beneficio y solicitar revisiones.

Punto clave

Para este 2026, habrá bloques de consumo base. Para la electricidad, se fijó un tope de 300 kWh mensuales para los meses de mayor demanda como enero y junio y de 150 kWh para los de transición.

En relación al gas, los subsidios se concentrarán fuertemente en el período invernal (abril a septiembre), mientras que en los meses de verano la bonificación será mínima o nula.