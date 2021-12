Sueño cumplido: Pieres firmó su primer contrato como profesional

Compartir en:

sábado 25 de diciembre del 2021

El defensor oriundo de Rafael Calzada selló su vínculo con Defensa y Justicia. Dio sus primeros pasos en Ateneo Parroquial. Conocé más.

A más de siete meses de su debut en un partido oficial con la Primera de Defensa y Justicia, Mariano Pieres logró firmar contrato profesional. El oriundo de Rafael Calzada era considerado una de las mayores promesas de las inferiores del "Halcón.

En el Torneo de Reserva, fue titular la mayoría de los encuentros y supo ser el capitán del equipo en varias oportunidades. El browniano no sólo se destaca por su altura (1,80m) sino también por su gran técnica a la hora de salir por abajo.

Ya tuvo su estreno

Aún sin tener vínculo con Defensa y Justicia, el central contó con la oportunidad de sumar minutos en la Liga Profesional. Fue el 8 de mayo de 2021, en el marco de la décima tercera fecha ante Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro.

Si bien el resultado no acompañó (derrota 0-5), Pieres y otros cinco juveniles saltaron al campo producto de los casos positivos de Covid en el plantel. En aquel compromiso, Sebastián Beccacece confió en sus cualidades y lo colocó como la voz al mando del equipo.

Su historia

Hizo baby fútbol desde los 4 hasta los 9 años en Ateneo Parroquial, institución de la que guarda gratos momentos familiares y donde conoció a un director técnico que fue fundamental para conseguir lo que está viviendo en estos días.

"Mi abuela me llevaba al club cuando mis papás trabajaban y volvíamos caminando. Ella me retaba para que no patee las piedras y no rompa los botines. Son recuerdos que no se van a borrar nunca. Ahí también me crucé con Gonzalo Ferrer que me ayudó en mi proceso de formación", rememoró en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Se retiró de la Liga ADIAB en Almafuerte de Temperley. Las inferiores las hizo en Banfield, equipo con el que compartió plantel con Tomás Pozzo, otro representante local que logró debutar en Primera con la camiseta de Independiente. Finalmente, arribó al "Halcón" de Varela en 2019.