Sumaron servicios para excombatientes de Malvinas en Almirante Brown

Permitirá que accedan a la atención en los policonsultorios IOMA–UPCN. Se hará énfasis en la asistencia psicológica para los héroes y sus familias. Los detalles.

Almirante Brown sumó nuevos servicios para los veteranos de Malvinas. Tras la firma de un acuerdo, ampliarán los beneficios médicos y sanitarios destinados a los héroes del distrito que participaron de la guerra.

El intendente Mariano Cascallares firmó junto a la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera, dos convenios de cooperación entre el Centro de Excombatientes local y la Asociación Mutual de Asociados a la Unión del Personal Civil de la Nación.

Sobre la iniciativa

Se concretó en la sede ubicada en Molina N° 538 de José Mármol. Permitirá que los héroes accedan a la atención en los policonsultorios IOMA–UPCN que funcionan en el partido. Incorporarán prestaciones de salud integral con prioridad en la asignación de turnos y trato equivalente al de los afiliados al gremio.

En este marco, el acuerdo contempla atención médica general y especializada; con énfasis en la asistencia psicológica para los veteranos y su circulo familiar.

Por su parte, el jefe comunal subrayó: "en Almirante Brown seguimos trabajando para que nuestros excombatientes y sus familias tengan cada vez más servicios y mejores oportunidades”.

Mosquera, en tanto, sostuvo que “este acuerdo es fundamental, ya que permitirá que los excombatientes accedan a atención médica de calidad”. Y completó: “Este convenio refleja nuestro compromiso con la salud y el bienestar de quienes han servido a nuestra Nación”.

¿Quiénes estuvieron presentes?

Participaron de la firma el titular de UPCN Almirante Brown, José Vélez; el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas “Puerto Argentino”, Francisco Marcovich; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio, Bárbara Miñán, y el director general de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Hugo Vidart.