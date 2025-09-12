Vie, 12/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2447
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
viernes 12 de septiembre de 2025

Sumaron servicios para excombatientes de Malvinas en Almirante Brown


Permitirá que accedan a la atención en los policonsultorios IOMA–UPCN. Se hará énfasis en la asistencia psicológica para los héroes y sus familias. Los detalles.

Almirante Brown sumó nuevos servicios para los veteranos de Malvinas. Tras la firma de un acuerdo, ampliarán los beneficios médicos y sanitarios destinados a los héroes del distrito que participaron de la guerra.

El intendente Mariano Cascallares firmó junto a la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera, dos convenios de cooperación entre el Centro de Excombatientes local y la Asociación Mutual de Asociados a la Unión del Personal Civil de la Nación.

Sobre la iniciativa

Se concretó en la sede ubicada en Molina N° 538 de José Mármol. Permitirá que los héroes accedan a la atención en los policonsultorios IOMA–UPCN que funcionan en el partido. Incorporarán prestaciones de salud integral con prioridad en la asignación de turnos y trato equivalente al de los afiliados al gremio.

En este marco, el acuerdo contempla atención médica general y especializada; con énfasis en la asistencia psicológica para los veteranos y su circulo familiar.

Por su parte, el jefe comunal subrayó: "en Almirante Brown seguimos trabajando para que nuestros excombatientes y sus familias tengan cada vez más servicios y mejores oportunidades”.

Mosquera, en tanto, sostuvo que “este acuerdo es fundamental, ya que permitirá que los excombatientes accedan a atención médica de calidad”. Y completó: “Este convenio refleja nuestro compromiso con la salud y el bienestar de quienes han servido a nuestra Nación”.

¿Quiénes estuvieron presentes?

Participaron de la firma el titular de UPCN Almirante Brown, José Vélez; el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas “Puerto Argentino”,  Francisco Marcovich; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio, Bárbara Miñán, y el director general de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Hugo Vidart.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram