Tenaglia volvió a BKFC con una victoria y quedó a un paso de recuperar el cinturón de campeón

El oriundo de Burzaco derrotó por decisión dividida al inglés Ben Bonner. La pelea.

En su vuelta al BKFC, Franco Tenaglia dio un paso importante para recuperar el cinturón de campeón mundial de peso ligero de la compañía. El oriundo de Burzaco derrotó a Ben Bonner, reivindicó su buen momento y se instaló como una figura del boxeo a puño limpio.

El evento se llevó adelante el pasado sábado en Roma, Italia. Allí, se impuso por decisión dividida (48-47, 47-48 y 48-47) en las semifinales del torneo de su división, por lo cual su próximo combate sería titular.

¿Cómo fue?

Como sucede en todos sus combates, el browniano no da un paso atrás y es espectáculo asegurado. Con mucha agresividad y presión, controló el centro del ring y salió a buscar a Bonner.

Su rival, por su parte, trató de mantener la distancia con mucho juego de piernas y puntuó desde lejos con su boxeo. Por este motivo, Tenaglia lo persiguió por gran parte de la pelea, situación que lo hizo quedar expuesto a recibir golpes en varias ocasiones.

Si bien el combate fue cerrado y ambos recibieron puños en la cara y el cuerpo, el planteamiento del oriundo de Burzaco terminó convenciendo a los jueces y se llevó la pelea. Así, se mantiene invicto en BKFC desde su debut en 2022: cinco victorias, dos de ellas por KO.

Recuperar el cinturón

La última presentación de Tenaglia en boxeo a puño limpio había sido en octubre de 2024. Luego de cinco rounds sangrientos, derrotó en las tarjetas a Tony Soto y se consagró campeón del peso ligero. Conor McGregor, copropietario de la empresa y uno de los deportistas más reconocidos en las artes marciales mixtas, calificó a la pelea como “la mejor de la historia”.

El browniano iba a defender en junio en Estados Unidos, pero un problema con el visado le impidió presentarse. Por este motivo, terminó siendo desposeído de su cinturón. Ahora, con esta victoria ante Bonner, se metió en la final del torneo de su división, en la cual buscará recuperar su reinado.