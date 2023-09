Tensión en Brown de Adrogué: un grupo de hinchas se cruzó con los jugadores

Fue tras la derrota como local frente a Chaco For Ever. Mirá el video.

Brown de Adrogué atraviesa un gran momento en la Primera Nacional: se encuentra en puestos de Reducido y es uno de los animadores del torneo. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video donde se puede observar un cruce entre un sector de la hincha y los jugadores del plantel.

Ocurrió luego de que el "Tricolor" perdiera 2-1 ante Chaco For Ever como local. Según pudo averiguar www.deBrown.com.ar, los fanáticos se habrían acercado a la salida de los vestuarios para reprocharles un poco más de compromiso a los integrantes del equipo local.

En la filmación, que quedo registrada por uno de los presentes, se pueden apreciar gritos y empujones. En medio de ello, entre la multitud aparece un nene que, atemorizado por la situación, corre a los brazos del Pablo Vicó. El DT lo tranquiliza y hace que se aleje de allí.

Afortunadamente, los hechos no pasaron a mayores. Estos se dieron en un contexto diario hostil que se vive en la institución hace ya un tiempo entre los socios y la dirigencia. Un grupo marcado de fanáticos reclama reformas en el club, pero desde la presidencia no dan respuestas. Además, la última asamblea para aprobar el presupuesto debió suspenderse.

⚽ Sorpresa en Adrogué: Brown no pudo con Chaco For Ever 👇 #Adroguéhttps://t.co/TLwpKb2MWO

— Noticias De Brown (@debrownweb) September 17, 2023