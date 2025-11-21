Terror en Adrogué: denuncian que es la tercera vez que estalla un transformador  

Uno de los vecinos registró el momento en que ocurría. Mirá el video.

Comenzaron los días de calor y con ello la pesadilla de los vecinos de la Región: los cortes de luz. La falta de inversión por parte de Edesur genera que cada vez sean mayores los problemas que se registran en el suministro eléctrico.

En Adrogué, un transformador mantiene en vilo al barrio. Es que denuncian que ya se prendió fuego en reiteradas oportunidades. A raíz de esto, los habitantes no solo se ven afectados por la falta el servicio sino que deben estar alerta a un posible incendio.

¿Dónde ocurrió?

La máquina se encuentra ubicada en la calle C. Bernardi, entre Espora y Erezcano. Desde su ventana, uno de los vecinos captó el momento en que comenzó a hacer cortocircuito. “Pa, ¿la calle se va a explotar”, es escucha consultar de fondo a un niño antes el aterrador panorama.

“Así vivimos en Adrogué-Mármol. En los últimos dos meses estalló tres veces. En el último año, fue aumentando la frecuencia progresivamente. Gracias concesionario Edesur por aumentar las tarifas bajando el servicio”, advirtió una vecina en redes sociales.

En este marco, en diálogo con www.deBrown.com.ar, agregó: "Esto pasa cada vez más seguido y por eso los reclamos a Edesur. No es alguna vez sino cada vez que llueve, hace calor o hace frío y cada vez más seguido. Deja sin luz a la cuadra y otras casas de Espora, además de lo peligroso que es cuando estalla porque lanza llamaradas".