Tiene 18 años, puso su propia barbería y es furor en redes con sus consejos de peluquería

Se trata de Ezequiel Noel, vecino de Adrogué, quien aprendió mirando videos en YouTube. "Crecí con lo que ganaba. Compré rasuradora, capa, porta navaja, filos, silla. Todo lo que tengo fue corte a corte", afirmó a De Brown. Conocé su historia.

A base de esfuerzo, dedicación y trabajo, Ezequiel Noel se formó de manera autodidacta y hoy cuenta con barbería propia a sus 18 años. El vecino de Adrogué no sólo es reconocido por sus cortes de pelo en "911 Barber", sino que también es furor en las redes sociales con sus videos relacionados al mundo de la peluquería.

Su historia

Todo comenzó a sus 15 años, cuando aprendió a cortarse el cabello solo debido a que le “gustaba tener el pelo corto y era un gasto importante ir tan seguido”. Desde ese momento, perfeccionó sus habilidades mirando videos y se animó a volcarlo en sus allegados.

“No me salía muy bien al principio y mi máquina era mala. Era equivocarme y me liquidaba solo la cabeza. Tenía un amigo con una máquina decente del padre y le cortaba antes de los cumpleaños. Cuando vi que mis primeros cortes empezaban a tener una base que servía, me interesé más”, afirmó Ezequiel a www.deBrown.com.ar.

De esta manera, el browniano pasó varias horas viendo tutoriales en YouTube. “En el colegio me ponía en una esquina a mirar videos sobre el tema. Iba a la barbería a ver qué hacían que yo no sabía”, continuó.

Pese a su entusiasmo, tenía un inconveniente: su máquina de cortar lo limitaba. Lejos de frenarlo, se puso en campaña para ahorrar con el dinero que su padre le daba para pagar sus cosas, lo cual lo llevó a “no ir a ningún lado para no gastar”, hasta alcanzar a comprar una “safable”.

“Empecé a cobrar $300 por corte y convencía a los chicos del colegio que vengan. Era una silla en el patio de mi casa. Así sumé la primera patillera y lo subí a $500. Crecí con lo que ganaba. Compré rasuradora, capa, porta navaja, filos, silla de barbería. Todo lo que tengo fue corte a corte. Cada vez viene más gente y me puedo permitir cobrar más”, relató.

Con sus nuevas herramientas y las mejoras gracias a la práctica, se instaló como uno de los barberos más recurridos de la zona. Esto le permitió dar un paso importante hace un mes, cuando armó un local en una zona de su casa.

“Todos los pesos que junté, fueron ahí. Estoy muy contento y mi familia también. Entiendo que a mi papá no lo dejaba tranquilo que estaba mirando videos de barbería en la clase de matemática. Ahora ve los frutos y se queda tranquilo. Siempre me deja en claro que está orgullo. Mi abuela también es un pilar clave en esto", enfatizó Ezequiel.

Su presencia en redes

En simultáneo a su crecimiento como barbero, el vecino de Adrogué comenzó a subir contenido a TikTok e Instagram y se volvió furor. Allí, no sólo muestra los cortes que realiza y sus jornadas de trabajo, sino que también comparte videos de humor hechos en su local.

#cortedepelo #barberia #cuidadodelcabello #argentina ♬ sonido original - ezenoel @ezenoel Cómo encontrar tu corte de pelo ”¿Cómo encontrás tu tipo de rostro?” “Parate frente al espejo y peinate hacia atrás para despejar la cara. Ahora fijate en estas características clave: • Cara redonda: Si tus mejillas son lo que más destaca y el largo de tu cara es similar al ancho. No tenés ángulos marcados. • Cara cuadrada: Tenés una mandíbula fuerte y marcada, con el ancho de la frente, los pómulos y la mandíbula bastante parecidos. • Cara ovalada: Tu rostro es más largo que ancho, con una frente y una mandíbula más suaves, sin ángulos duros. • Cara alargada: Similar a la ovalada, pero con un mentón más alargado y una forma más rectangular. • Cara triangular: Tu mandíbula es más ancha que la frente, lo que da una forma más puntiaguda hacia arriba. • Cara diamante: Tu rostro es angosto en la frente y la mandíbula, pero más ancho en los pómulos.” Podés agregar algo como: “Con esta guía, ya sabés qué forma tiene tu rostro. Ahora sí, vamos a encontrar el corte ideal para vos.” #tipoderostro

“Las redes me trajeron nuevos clientes, que son personas conocidas que se enteraron así lo que hago. Igualmente, el otro día vino un chico a cortarse que hizo más de dos horas de viaje. Me pidió una foto, fue muy shockeante para mí. Mi abuela aparece en algunos videos y la otra vez la reconocieron en la calle. Estaba chocha”, reconoció Ezequiel.

¿Cómo contactarlo?

Su local "911 Barber" está ubicada a tres cuadras de la plaza Brown de Adrogué. Quienes deseen cortarse con él pueden reservar un turno a través un mensaje privado en su cuenta de Instagram. Asimismo, su contenido lo pueden observar en su cuenta de TikTok @ezenoel.