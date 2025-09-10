Tragedia en la tribuna: falleció un hincha en medio del clásico de Brown y Sanma

La noticia fue comunicada por el “Tricolor”, club del que era simpatizante el fanático. ¿Qué pasó?

Un trágico episodio se vivió en medio del encuentro que disputaron el pasado lunes Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco. Es que un hincha falleció en medio del partido.

La información fue brindada por el Tricolor, equipo del que era simpatizante la víctima. Esta fue identificada como Leonardo Otazu.

¿Qué pasó?

Según detallaron, el fanático sufrió una descompensación en el entretiempo. Si bien una ambulancia del SAME lo trasladó rápidamente al hospital Meléndez de Adrogué, llegó sin signos vitales. Habría sufrido un infarto.

A raíz de esto, el club resaltó que hace tiempo no vivían una fecha con “altísima concurrencia” de sus socios e hinchas y que el encuentro se desarrolló “dentro de un marco de comportamiento ejemplar de todos los asistentes”.

La despedida

“Lamentamos profundamente los acontecimientos y acompañamos en este momento de pesar a todos sus familiares y amigos, quedando a plena disposición en todo aquello que se encuentra nuestro alcance”, expresaron desde el Tricolor a través de sus redes sociales.

En tanto, el Azul publicó: “El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco se solidariza con el Club Atlético Brown de Adrogué por el fallecimiento de un hincha tricolor, ocurrido en el marco de la Fecha 12 del Torneo Clausura. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos”.

El partido