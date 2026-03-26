Tras la falsa denuncia de abuso de su hijo, la Corte ratificó la absolución de Pablo Ghisoni

El médico de Adrogué estuvo tres años preso. En 2025, su hijo mayor confesó públicamente que era todo una mentira y que había sido inducido por su madre. Los detalles.

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires confirmó la absolución del médico obstetra Pablo Ghisoni. El browniano estuvo detenido durante tres años. Fue a raíz de una denuncia por abuso sexual hecha por su hijo, que se comprobó que era falsa.

El fallo

El caso tomó relevancia en 2025, cuando su hijo mayor, Tomás, admitió que la acusación contra su padre no era cierta y que había sido inducido por su madre para realizarla.

La absolución de Ghisoni había sido dictada en 2023 en el marco de un juicio oral, pero fue posteriormente apelada. Finalmente, la Suprema Corte Bonaerense decidió rechazar el pedido de intervención extraordinaria presentado por Andrea Karina Vázquez, ex pareja del médico y querellante en representación de su hijo menor.

Según consta en el fallo, los jueces consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar una nueva revisión del caso. En ese sentido, señalaron que la presentación se basaba principalmente en objeciones de carácter procesal y en desacuerdos con la valoración de las pruebas.

En este sentido, el tribunal sostuvo que esos planteos no resultaban suficientes para que intervenga la máxima instancia provincial. De este modo, el proceso judicial contra el médico de Adrogué había concluido con su absolución en el Tribunal en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora, por mayoría.

La decisión fue posteriormente revisada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, que también confirmó el fallo y rechazó la apelación extraordinaria.

El caso

El browniano estuvo procesado con prisión preventiva por una causa de abuso sexual agravado. Esta la realizó su ex esposa e incluyó las declaraciones de dos de sus tres hijos, en ese momento menores de edad. Según denunció, los hechos habrían ocurrido entre 2010 y 2016.

Sin embargo, en 2023, Ghisoni quedó absuelto, luego de estar tres años procesado. La condena la cumplió en una clínica psiquiátrica y en su domicilio, donde usó tobillera electrónica.

En este escenario, dos años después, con un video publicado en sus redes sociales, Tomas de 23 años sacó a la luz la verdad. “Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación por más de 10 años”, comenzó.

Y aseguró: “Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, que nos había lastimado, nos golpeaba. Y yo como hijo creí lo que me decían. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta por la que yo confiaba plenamente: mi madre”.