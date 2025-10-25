Tras la fuerte tormenta, miles de vecinos de Brown se quedaron sin luz

José Mármol es la localidad más golpeada con más de cuatro mil afectados. Los detalles.

Las fuertes tormentas que se vienen desarrollando desde el viernes dejaron árboles caídos y calles anegadas, hasta el servicio de tren se vio limitado. En este marco, miles de vecinos se encuentran en estos momentos sin luz en Almirante Brown y la Región.

Las cifras

En horas de la mañana, se reportan más de 7 mil usuarios sin suministro en el distrito. José Mármol es la localidad más golpeada con 4.326 hogares con cortes de electricidad. Le siguen Adrogué con 1.895 y Rafael Calzada con 1.314. En menor medida se posiciona San José con 128 afectados.

Según informa el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), se prevé que el servicio brindado por Edesur se normalice alrededor de las 19 hs. Ante la falta de luz, los clientes pueden contactarse con la empresa por mensaje de WhatsApp al 1161876995. También llamar al 0800-333-3787.

La peor empresa privada es la obligatoria @OficialEdesur !

Otra vez sin luz toda la zona de Amenedo en Adrogue! Caen 2 gotas o ninguna! Son un desastre! — La🎾sc🥰s (@laoscos1) October 25, 2025

Oficina de Defensa del Consumidor en Brown

La entidad ofrece la posibilidad de gestionar el reclamo para que se restablezca el servicio, se reintegren los días sin suministro, se reparen los artefactos dañados y se otorguen resarcimientos por pérdidas de alimentos o medicación.

En este sentido, los vecinos tienen la posibilidad de iniciar los trámites en la web oficial del Municipio (Hacé clic aquí para acceder). También, enviar un e-mail a defensaconsumidor@brown.gob.ar. Otra opción es llamar al 5034-6200 (internos 211, 212 y 213), de lunes a viernes de 8 a 14 hs.