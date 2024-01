Tras un gran 2023, Cambeses se convirtió en nuevo arquero de Racing

El oriundo de Longchamps firmó contrato con la "Academia" por tres temporadas. Toda la información.

El gran nivel que demostró el browniano Facundo Cambeses durante 2023 hizo que varios clubes del fútbol argentino posaran su mirada sobre él. Finalmente, quien se quedó con sus servicios fue Racing de Avellaneda, quien adquirió el 100% de su pase.

El oriundo de Longchamps tuvo un año superlativo y fue la figura de un irregular Banfield. La "Academia" pagó cerca de 3 millones de dólares por su ficha para cumplir con uno de los pedidos del DT Gustavo Costa. Ahora, el arquero deberá pelear la titularidad con el chileno Gabriel Arias.

"Nuevo desafío, nueva ilusión. Gracias a Racing Club por confiar en mí y a mis compañeros por el recibimiento. Vamos con todo", publicó el representante local en sus redes sociales luego de firmar por tres temporadas con uno de los cinco equipos más grandes del país.

Su carrera

Hizo todas las inferiores en Banfield, donde llegó a debutar en Primera División en 2019. Luego, pasó a préstamo a Huracán de Parque Patricios, institución de la que es hincha, y regresó al "Taladro" en 2021. En el último torneo, disputó 44 encuentros como titular.

Además, su carrera está marcada por un gran paso por las divisiones menores de la Selección Argentina. Defendió el arco "Albiceleste" en el Sub 20, Sub 22 y Sub 23. En 2019, fue clave para que el elenco nacional se colgara la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.