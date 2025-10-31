Tras un violento episodio, el boliche Omi de Lanús cerró de manera definitiva

El lugar era concurrido por vecinos de Almirante Brown. El altercado. Allegados al local denunciaron una persecución política. Mirá el video.

Luego del violento episodio vivido en los últimos días, el boliche Omi de Lanús decidió cerrar sus puertas de manera definitiva. Se trata de un establecimiento muy concurrido por vecinos de toda la Región, incluyendo Almirante Brown.

¿Qué pasó?

Todo comenzó en la medianoche del pasado lunes, cuando se festejaba un cumpleaños en el local ubicado en Moreno al 1000. Durante un show musical, uno de los invitados empujó accidentalmente a una persona de otro grupo, lo cual provocó una confrontación.

La seguridad de Omi intervino para detener el altercado y sacar a la calle a algunos de los involucrados. En ese momento, uno de ellos arrojó un vaso en la cabeza a una empleada que estaba del otro lado del mostrador.

La situación se trasladó a la fachada del lugar, donde se registraron más destrozos. Allí, estrellaron maceteros contra el piso y lanzaron piedras contra los ventanales, incluso una joven golpeó con sus manos los vidrios astillados hasta derribarlo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En ese contexto, el boliche anunció en sus redes el cierre definitivo. “Después de 7 años de trabajo y sacrificio, nos vemos obligados a tomar una decisión que lamentamos mucho. Frente a una situación que nos es completamente ajena, Omi decide cerrar sus puertas", afirmaron.

En tanto, el comunicado siguió: “Hicimos todo con muchísimo amor. Agradecemos a todos los empleados, clientes y amigos que fueron parte todo este tiempo. Algunos compartirán nuestra tristeza, otros tal vez no. Pero nos vamos orgullosos del éxito construido”.

Pese a que muchos adjudicaron el cierre al violento hecho que habían sufrido, allegados al local denunciaron en redes una persecución política desde la municipalidad de Lanús.