Tras una experiencia en Europa, Auzqui es el nuevo refuerzo de San Lorenzo

El delantero oriundo de Longchamps ya fue presentado en el Ciclón. Los detalles.

Con la mente puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana, San Lorenzo comenzó a reforzar su plantel y acordó la llegada de un delantero browniano. Se trata de Carlos Auzqui, quien firmó en las últimas horas contrato hasta diciembre de 2025.

El Ciclón compró el pase del atacante oriundo de Longchamps, quien defendió en la última temporada los colores de Ferencvaros TC, equipo de la Primera División de Hungría. Allí estuvo desde febrero del 2022.

“Es especial llegar a San Lorenzo. Mi papá es hincha, muchos familiares también. Me siento muy feliz de lograr el sueño de mi viejo. Él siempre me decía que le gustaba la idea de que yo juegue acá y se lo voy a cumplir. Estoy feliz porque me verá con esta camiseta”, expresó Auzqui.

Su carrera

Debutó en Estudiantes de La Plata, en la temporada 2009, y tuvo su mejor versión en 2016. Esto le valió el pase a River Plate, donde consiguió dos torneos locales y una Copa Libertadores. Sin embargo, salió en busca de más minutos y pasó por clubes como Huracán, Talleres de Córdoba y Lanús.

El "Perro" dio el salto al viejo continente en 2022. Fichó por el Ferencvaros, donde se consagró campeón de la Liga Húngara y de la Copa de Hungría. Hizo cinco goles y dos asistencias en 33 partidos.