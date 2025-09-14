Dom, 14/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2449
DEPORTES
domingo 14 de septiembre de 2025

Tres equipos de gimnasia artística de Brown clasificaron para la final de los JJBB


La competencia se desarrolló en Burzaco. Participaron alrededor de 200 deportistas. Los detalles.

Tres equipos de gimnasia artística competirán en la final de los próximos Juegos Bonaerenses. Estos se desarrollarán entre el 11 y 17 de octubre en Mar del Plata.

El intendente municipal, Mariano Cascallares, acompañó a las deportistas brownianas que participaron en la etapa regional de los JJBB en la disciplina mencionada. La misma se llevó adelante en el Burzaco Fútbol Club.

La jornada

Clasificaron los equipos femeninos locales: sub 12 promocional y Sub 18 del Burzaco Fútbol Club, y sub 12 Libre de Ayres Gym de Adrogué. También fueron finalistas competidoras de Avellaneda.

"Estamos felices de poder acompañar a las y los representantes brownianos en los Juegos Bonaerenses, en este caso junto a las gimnastas que participaron de la instancia regional y a las que ya consiguieron un lugar en la final de Mar del Plata", indicó el intendente. Este estuvo acompañado por el responsable del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.

Asimismo, añadió: "Desde el Municipio seguimos impulsando el deporte y la cultura como herramientas de inclusión e igualdad de oportunidades y estamos orgullosos de todos los jóvenes y adultos que viven esta experiencia y son protagonistas y ganadores con solo participar del torneo”.

Sobre la competencia

De la competencia participaron alrededor de 200 atletas de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y Almirante Brown. Fue en las categorías sub 12, sub 13, sub 15 y sub 18.

Este año se está llevando adelante la 34ta. edición de la competencia deportiva y artística de la que forman parte los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, Almirante Brown sumó una enorme cantidad de inscriptos superando los 11 mil participantes.

 

