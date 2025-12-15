Triple choque en San José: todos los autos involucrados quedaron destrozados

Uno de los rodados terminó arriba de la vereda. La información.

Un brutal accidente vial tuvo como escenario nuevamente a San José. Esta vez, lo protagonizaron tres autos particulares. Como resultado del impacto, se desplegó un importante operativo en la zona.

¿Qué pasó?

Ocurrió el domingo, 14 de diciembre, a plena luz del día. Fue en el cruce de Salta y Sánchez, una zona de alta circulación. Por la colisión, todos los vehículos involucrados sufrieron serios daños materiales. Uno de ellos, inclusive, quedó arriba de la vereda.

En el lugar, se desplegó un operativo de auxilio y prevención. Estuvo encabezado por Bomberos Voluntarios Almirante Brown y profesionales del servicio de ambulancias municipal. Además, efectivos policiales colaboraron en las tareas de apoyo.