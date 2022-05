Triunfo histórico de Defensores Glew: metió 12 goles

Compartir en:

miércoles 4 de mayo del 2022

El "Albinegro" no tuvo piedad con La Victoria y lo apabulló en la Liga Metropolitana de Fútbol.

No hay duda que Defensores de Glew es uno de los mejores equipos de la actualidad en la Liga Metropolitana. Esta temporada defiende la corona, busca el bicampeonato y parece no tener rival a su altura. Al menos, en esta oportunidad no lo fue La Victoria, quien se llevó una goleada histórica.

El conjunto dirigido por Cristian Mora fue claramente superior desde el arranque del encuentro y se impuso 12-0. Dicho un triunfo será recordado en las páginas doradas del fútbol local.

Ya en el primer tiempo ganaba 4-0 antes de irse a los vestuarios; mientras que en el complemento le puso cifras definitivas con otros ocho tantos. Roa y Ponce anotaron por triplicado y Rochegiani aportó un doblete. Romero, Luque, Tula y Ruiz completaron el festín en el Glorioso del Parque Roma.

Un presente sensacional

El "Albinegro" se ubica segundo por diferencia de goles. Sin embargo, la gran actualidad no pasa únicamente por la Primera, sino también por todas las categorías del club. La institución lleva 35 partidos invictos entre quinta, cuarta, tercera y máxima categoría.