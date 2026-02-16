Tuvo un accidente en moto, una vecina alertó por un tótem y lo asistieron

Ocurrió en Glew. La mujer presionó el botón del Punto Seguro y así desde el COM pudieron verlo por las cámaras de seguridad. Mirá el video.

Un vecino sufrió en las últimas horas un terrible accidente en moto en la plaza Almafuerte de Glew. Gracias al uso de uno de los tótems de seguridad instalados en el distrito pudieron asistirlo rápidamente.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió cuando el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto. Una vecina que presenció la situación presionó el botón de alerta del Punto Seguro. Esto le permitió comunicarse de inmediato con el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Desde allí, el personal visualizó el accidente a través de las cámaras y derivó la emergencia al SAME. Así los profesioanles asistieron al motociclista en pocos minutos.

Sobre los tótems

Estos dispositivos forman parte de los más de 100 Puntos Seguros instalados en las doce localidades brownianas. Están ubicados en espacios públicos, cercanías de escuelas y centros comerciales, con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar una respuesta rápida ante emergencias.

Al respecto, Mariano Cascallares remarcó que “seguimos incorporando herramientas para prevenir el delito y cuidar a nuestros vecinos. En este marco, sostuvo que "permiten dar aviso inmediato ante accidentes, emergencias médicas o situaciones de inseguridad, articulando rápidamente la asistencia necesaria”.

Los tótems cuentan con un botón de alerta que conecta directamente con operadores del COM. Estos pueden visualizar la situación mediante cámaras instaladas en el lugar y enviar patrulleros, ambulancias, bomberos u otros equipos según la emergencia. También permiten alertar ante conflictos en la vía pública, incendios, situaciones de violencia de género o personas descompensadas.

Desde la Comuna indicaron finalmente que la instalación de estos dispositivos continuará ampliándose en distintos puntos del distrito para seguir fortaleciendo la prevención y la seguridad.