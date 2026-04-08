Un auto chocó contra un poste telefónico en Glew

Por el impacto, se cayó un techo de chapa y el rodado sufrió serios daños. Los detalles.

Un gran susto vivieron esta mañana los vecinos de Glew. Fue cuando un automóvil impactó contra un poste telefónico, generando serios destrozos en la zona.

¿Cómo fue?

Ocurrió este miércoles, 8 de abril, alrededor de las 7:50 hs. Tuvo como escenario la intersección de las calles Miguel Cané y Ministro French, de dicha localidad.

Hasta allí se desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios de Glew, quienes llevaron adelante tareas de prevención para evitar mayores riesgos. En el operativo también participó personal policial.

Producto del impacto, el auto sufrió serios daños materiales, también se produjo la caída de un techo cercano. Esto obligó a reforzar las tareas de seguridad en el lugar e interrumpir el tránsito momentáneamente.