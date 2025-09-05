Un colectivo de la línea 318 y un auto chocaron en Malvinas: cuatro heridos

Las víctimas fueron asistidas por profesionales del SAME local y también por una ambulancia del municipio de Lomas de Zamora. ¿Qué pasó?

Un brutal choque se vivió en las últimas horas en Malvinas Argentinas. Tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 318 y un auto. Se reportaron cuatro heridos.

¿Cómo fue?

El siniestro ocurrió este jueves por la noche, en el cruce de Capitán Moyano y Echenagucia. A raíz del fuerte impacto, dos pasajeros del micro y otros dos del vehículo particular sufrieron lesiones de diferente gravedad y debieron ser asistidos inmediatamente.

Si bien el colectivo registró daños materiales importantes, el auto fue el mayor perjudicado por la destrucción de toda su trompa.

Como es habitual en este tipo de casos, se desplegó un operativo de auxilio y prevención en el lugar. Lo encabezaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal de ambulancias pertenecientes al distrito y al municipio vecino de Lomas de Zamora. Además, efectivos policiales de la jurisdicción colaboraron en las tareas de apoyo.