Un ejemplo: Tagliafico contó que terminó la secundaria durante la Copa América 2021

El oriundo de Rafael Calzada había dejado sus estudios para enfocarse en su carrera profesional. Mirá el video.

La conquista de la Copa América 2021 quedará para siempre en la memoria de Nicolás Tagliafico como su primera coronación con la Selección Argentina. Asimismo, el torneo también le traerá otro recuerdo, ya que finalizó la secundaria en plena competencia continental.

¿Cómo fue?

El oriundo de Rafael Calzada contó que dejó los estudios entre sus 15 y 16 años para enfocarse de lleno en su carrera profesional. No obstante, hace unos años le surgió el interés de hacer el curso de director técnico, el cual tiene como requisito haber completado su paso por la escuela.

“Me dijeron: ‘Tenés que terminar la secundaria'. Entonces me dije: "'Bueno, tengo que hacerla'", afirmó Tagliafico en una entrevista con Infobae. Así, comenzó a saldar esa cuota pendiente hasta que las últimas materias justo coincidieron con la Copa América 2021.

En este marco, el campeón del mundo detalló: “Desde Europa, había anotado todos los horarios - de cursada -. 'Lo hago a las 15 hs, a las 16 hs'. Todo horario europeo y la mañana de acá. Y un día me tuve que levantar a las 7 hs (hora argentina) para dar un examen encerrado en la habitación con Germán Pezzella".

Pese a que pasaron casi cuatro años de su doble celebración por finalizar el secundario y levantar la Copa América, el browniano confesó que todavía no empezó el curso para director técnico.

“Dejé el estudio de muy chico. Ya me había hecho mi primer contrato y sabía que sería futbolista. Dije: 'Puedo dejar el colegio'. Pero después me sentí en falta. Me gustaría dar el ejemplo también de ver que se puede hacer. Si hoy quiero estudiar algo no necesito la secundaria, porque ya la tengo hecha”, sentenció Tagliafico.