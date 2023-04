Un estudiante ciego de Glew sufrió el robo de su notebook al salir de la UNLZ

Realiza la licenciatura en psicopedagogía y necesita la computadora para tomar apuntes, grabar las clases y realizar las parciales. "No tengo dinero para comprarme otra", afirmó a De Brown. ¿Cómo ayudar?

Un vecino de Glew fue víctima de un agresivo asalto cuando salió de cursar de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El delincuente, además de provocarle un esguince de cadera durante el forcejeo, le robó su notebook.

El browniano es ciego y la computadora resulta su principal herramienta de estudio. Ante esta situación, sus compañeros de la UNLZ lanzaron una colecta abierta a la comunidad con el objetivo de recaudar dinero y comprar un nuevo dispositivo para que este pueda continuar su carrera.

¿Cómo fue?

Maximiliano Sosa estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Facultad de Ciencias Sociales. Como hace habitualmente, el mediodía del lunes, 17 de abril, aguardaba el colectivo sobre la avenida Juan XXIII, sin imaginar el mal momento que viviría.

“Mis compañeros me acompañaron hasta la parada. Cuando quedé solo, me puse la mochila en la espalda. De pronto, un hombre vino corriendo y me empezó a tironear. Giré y le dije que se lleve las cosas pero que deje de hacer fuerza. Me sacó la notebook y el cargador”, relató a www.deBrown.com.ar.

Pero todo no terminó allí. Debido a que Sosa padece displasia de cadera, le lanzó un puñetazo al ladrón para que lo suelte y evitar un golpe. No obstante, su movimiento hizo que se pare sólo en una pierna y caiga al suelo provocándole un esguince de cadera.

“Ahora queda reponerme de lo físico y la angustia. Hace muchos años que viajaba solo y hoy no quiero saber nada. Esto conlleva conseguir un acompañante terapéutico que me ayude a empezar otra vez y sacarme el miedo. Es como volver a aprender a hacerlo”, aseguró.

Su medio

Pese a las lesiones, el vecino de Glew lamentó la pérdida de su notebook, ya que es su “herramienta de estudio”. “No la uso para jugar o escuchar música. Ahí tengo mis apuntes, grabo las clases y hago los parciales”, afirmó Sosa.

En este marco, explicó sobre el aparato tecnológico: “Como soy ciego, a la computadora le bajo un programa que tiene una voz que me describe lo que va apareciendo en la pantalla. El teclado es como todos y lo utilizo de memoria. Con el tacto me doy cuenta a partir de las ranuras de la F y la J”.

¿Cómo ayudar?

Como consecuencia del robo, sus compañeros pusieron en marcha una colecta para comprarle una nueva notebook y que pueda así volver a estudiar. Quienes deseen sumar su granito de arena, pueden donar a través de:

CVU : 0000003100006279419811

: 0000003100006279419811 Alias: maxi.sosa.97

“Tengo una pensión y eso lo utilizo para mi bebé de 9 meses. No tengo dinero para comprarme otra. Le voy a agradecer muchísimo a quienes me ayuden. Es mi herramienta para poder estudiar. Quiero ser licenciado”, concluyó Sosa a este medio.