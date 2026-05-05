Un evento especial de Star Wars aterrizará en Burzaco

La iniciativa tendrá entrada libre y gratuita. ¿Cuándo será?

Burzaco recibirá una nueva edición de “PAF Comics”, esta vez con un especial dedicado al universo Star Wars. La jornada convocará a los amantes de la cultura pop con actividades, cosplay y propuestas para disfrutar en familia.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este domingo, 10 de mayo, a partir del mediodía. Tendrá como escenario al Centro Cultura “Oesterheld”, ubicado en avenida Espora 2425. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

En marco del "Mes de la Fuerza", esta edición Star Wars promete una tarde vibrante y llena de color. Dibujantes, universos de cine y series se darán cita, junto a cosplays que invitarán a capturar las mejores fotos. Una actividad pensada para que toda la familia viva la magia de la cultura pop.

“Una propuesta para sumergirse en el universo Star Wars y vivir una experiencia única en Brown”, afirmaron desde la organización compuesta por Descubrí Brown, el Instituto de las Culturas y “Paf Comics!”.

Sobre el Mes de la Fuerza

Es una celebración que gira en torno al universo de Star Wars, impulsada por la fecha del 4 de mayo y popularizada por el juego de palabras “May the 4th be with you”. Durante estos días, fanáticos de todo el mundo se reúnen para rendir homenaje a la saga creada por George Lucas, a través de eventos, proyecciones, encuentros temáticos y expresiones artísticas.