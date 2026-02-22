¡Un éxito!: un multitud de vecinos disfrutó de la "Granja Nocturna" en Ministro Rivadavia

Continuará este domingo con Feria de Productores, circuito de viveros, visitas guiadas, el Parque Astronómico y el evento "Brown mira el cielo". Conocé el cronograma.



Una multitud de vecinos de la Región le dio, este sábado 21 de febrero, color y brillo a una nueva edición de “La Granja Nocturna”. Se trata una propuesta recreativa y educativa con entrada libre y gratuita en Ministro Rivadavia.

Las actividades para toda la familia continuarán este domingo 22, a partir del mediodía. Se llevan adelante en predio ubicado en Juan B. Justo N° 1000, de 12 a 21 horas.

El evento

Hoy seguirá la Feria de Productores Rurales. Venderán artesanías, frutas, verduras, quesos, dulces, facturas, embutidos, conservas, huevos de campo e indumentaria.

Asimismo, los visitantes también podrán disfrutar del Circuito de Viveros. Contará con cooperativas florícolas que ofrecerán plantas, flores, aromáticas, arbustivas, insumos de vivero, alfarería y venta directa. También habrá un Circuito Gastronómico con propuestas para todos los gustos.

Con la caída del sol, llegarán las visitas guiadas al Parque Astronómico. Además, entre las 18 y las 20 hs se desarrollará la actividad “Brown mira al cielo”, y de 19.30 a 20.30 hs se podrán participar de las recorridas nocturnas especiales.

Desde la Comuna, invitaron especialmente a las familias. “La Granja Nocturna es una excelente oportunidad para acercarse a nuestros productores, disfrutar de actividades educativas y compartir una experiencia distinta”, remarcó Mariano Cascallares.