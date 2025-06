Un futbolista murió en Adrogué mientras era operado de la rodilla: investigan si fue mala praxis

Se trata de Camilo Nuin, de 18 años, quien estaba siendo intervenido por una rotura de ligamentos cruzados. Toda la información.

Una dolorosa noticia conmociona al mundo del fútbol. Camilo Nuin, un jugador de 18 años del equipo de reserva de San Telmo, murió inesperadamente este miércoles. Su deceso se produjo mientras era intervenido por una lesión en la rodilla en la Clínica Espora de Adrogué. Investigan si se trató de un caso de mala praxis.

¿Qué pasó?

El joven fue sometido a una operación programada de meniscos y ligamentos cruzados. El procedimiento se realizaba con normalidad y no debía traerle mayores complicaciones. Sin embargo, de un momento a otro, sufrió en paro cardiaco, no pudieron reanimarlo y falleció.

Aún no se informó la causa del deceso. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. Se espera que se lleve adelante este jueves desde las 10 hs.

“Entró a quirófano y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó y por qué, no recuerdo las respuestas", aseguró su papá en declaraciones a los medios.

Luego, contó que pudo ingresar a verlo, lo abrazó y le dijo que “la vida ya no tiene ningún sentido para él, pero que no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado”. “Es un dolor desgarrador lo que se siente por dentro. Siento que estoy parado, pero estoy muerto”, afirmó.

SAN TELMO DE LUTO Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica. El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en… pic.twitter.com/4FOJwp0lJd — Club Atlético San Telmo (@PrensaSanTelmo) June 25, 2025

Las explicaciones

El padre de Camilo recordó que el cirujano se acercó y les detalló que “cuando estaba sacando el segundo injerto le advirtieron que parara porque entró en paro”.

“Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Pienso que fue mala praxis”, ratificó.

Sobre Camilo

Tenía 18 años y nació en San Antonio de Padua. Era un apasionado por el fútbol. Se había formado en las inferiores de Boca Juniors y, desde el 2022, jugaba en la división reserva de San Telmo. En muy poco tiempo, se convirtió en una pieza clave del equipo, disputando 82 partidos. Tras su fallecimiento, el club declaró el luto

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador. pic.twitter.com/6695oVCmkE — AFA (@afa) June 25, 2025

