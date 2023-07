Un incendio destruyó su casa y se quedó sin nada: necesita la ayuda de los vecinos

Ocurrió en José Mármol. La damnificada terminó con las manos quemadas. “Calculo que se recalentó un cable del enchufe de atrás de la cama y saltó alguna chispa que impactó en el colchón”, explicó a De Brown.

Una casa ubicada en planta alta fue consumida por el fuego en José Mármol. En minutos, la dueña de la propiedad lo perdió todo. Además, sufrió la quemadura de sus manos al intentar controlar el incendio. Ahora, lanzaron una campaña solidaria para ayudarla a reconstruirse.

¿Qué pasó?

El siniestro se originó el domingo pasado, alrededor de las 20.30 hs, en el cruce de Bynnon y Arias. La vivienda tenía dos pisos independientes. Abajo vive el padre de la damnificada de 86 años. Afortunadamente, las llamas fueron controladas a tiempo, evitando que se propague a ese sector.

“Entre a bañarme y cuando salgo siento olor a quemado. Lo primero que hice fue desenchufar el microondas y algunos electrodomésticos pensando que podía ser de ahí el problema. Luego me doy cuenta que saltó la térmica. De repente, veo un humo denso atrás del sommier. Lo corro y esta la llama”, recordó Vanina, de 50 años.

Y agregó: “Calculo que se recalentó un cable del enchufe de atrás de la cama y saltó alguna chispa que impactó en el colchón”.

La browniana vivía sola e intentó evitar las llamas de manera instintiva. “Como pude saque el colchón al patio, traté de apagarlo con una frazada pegándole, pero no lo logré. Cuando quiero volver a buscar la mochila y el celular ya no se podía respirar adentro. Salí y no llegue a agarrar nada”, contó aún conmocionada.

En ese escenario, Vanina tocó la alarma vecinal y pidió a los gritos que llamen a los bomberos. “También hice que mi papá saliera y pude sacar el auto porque no sabía el alcance de las llamas”, admitió.

En un intento por salvar su casa, la vecina sufrió heridas en sus manos. “Me curaron en la ambulancia y no me dejaban salir para que no viera como se quemaba todo”, aseguró.

¿Cómo ayudarla?

Familia, amigos y compañeros de trabajo de la familia lanzaron una campaña solidaria para ayudarla. La ONG Compromiso Ciudadano, encabezada por Mario Fuentes, colabora con la difusión del caso.

Inicialmente, solicitan calzado en talle 35 y ropa en M. Además, quienes deseen brindar un aporte económico podrán hacerlo al alias AVION.ANCHO.CANTO, a nombre de Marcia Calendino. Otra opción es comunicarse directamente con Vanina al 11 5919-0653.

“La planta baja no sufrió daños, me voy a quedar ahí hasta que pueda reconstruir lo mío. Salí con lo puesto, nada más. No tengo nada. Se necesita el apoyo de todos, mas toda la contención. La solidaridad salva y ayuda mucho en estas ocasiones”, concluyó.