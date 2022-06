Un jardín de Calzada sin calefacción porque Metrogas no verifica la obra

Compartir en:

miércoles 1 de junio del 2022

Se trata del establecimiento N°922. Necesitan que un técnico de la empresa revise la instalación. "Por el frío, mi hija entra ahora 9.30 y tiene menos horas de clases”, contó la madre de una alumna a De Brown.

Las bajas temperaturas de los últimos días obligaron a diferentes escuelas públicas de la Región a recortar sus horarios de ingreso por la falta de gas. Es que se torna imposible tomar clases sin calefacción en medio de una ola polar. Esta realidad es la que transita hoy el Jardín N°922 “Benito Quinquela Martín” de Rafael Calzada debido a la falta de respuesta de Metrogas.

¿Qué sucedió?

La institución se ubica en el cruce de Azopardo y French. El lugar cuenta con la instalación completa de gas y estufas en las salas. Sin embargo, no pueden utilizar el servicio hasta que un técnico matriculado de la empresa prestataria verifique y apruebe la obra.

“Ya está todo listo, solo se necesita que esta persona asista y controle que el trabajo esté en condiciones, solo así podrán usar las estufas. Mientras tanto, los chicos tienen que entrar más tarde. Mi hija va a la mañana, su horario habitual es a las 8. Ahora por el frío entra 9.30 y tiene menos horas de clases”, aseguró Camila, madre de una alumna, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “No estamos buscando que nos instalen el gas, vayan arreglar algo urgente o compren todas las estufas del establecimiento. Simplemente pedimos que vayan a verificar. Es tan fácil como eso”.

Si bien el inconveniente viene desde hace un tiempo, se vio agravado por el ingreso de la ola polar que azota al país. “Las maestras se arreglan como pueden. Les prestaron una pava eléctrica que ni siquiera es del jardín. Los nenes permanecen todos abrigados. Mi hija tiene 3 años y con tanta ropa no se puede ni mover”, contó.

Asimismo, Camila admitió que muchos papá optan directamente por no enviar a sus chicos a clases. “Es que los sacas de la casa y van a un lugar donde se congelan y encima no pueden tomar ni un té o leche caliente porque no están autorizados a usar la cocina”, manifestó a este medio.