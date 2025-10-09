Un joven murió al ser arrollado por el tren en Mármol

Ocurrió hace minutos. El servicio del ramal Bosques-T se encuentra afectado. La información.

Un trágico hecho ocurrió en horas de la tarde en José Mármol. Una persona fue arrollada por una formación del Ferrocarril General Roca y falleció.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en el cruce de la calle Sáenz Peña. Fue minutos antes de las 17 hs.

La víctima es un joven mayor de edad. Falleció en el acto. Por el momento, no transcendieron las causas que dieron origen a ese fatal suceso.

Operativo

En el lugar, trabajan Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal policial. A raíz de esto, el servicio Bosques T se encuentra circulando de forma limitada entre Plaza Constitución y Temperley, por lo que no circula por José Mármol, Claypole ni Rafael Calzada.