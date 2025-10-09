Jue, 09/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2474
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 9 de octubre de 2025

Un joven murió al ser arrollado por el tren en Mármol


Ocurrió hace minutos. El servicio del ramal Bosques-T se encuentra afectado. La información.

Un trágico hecho ocurrió en horas de la tarde en José Mármol. Una persona fue arrollada por una formación del Ferrocarril General Roca y falleció.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en el cruce de la calle Sáenz Peña. Fue minutos antes de las 17 hs.

La víctima es un joven mayor de edad. Falleció en el acto. Por el momento, no transcendieron las causas que dieron origen a ese fatal suceso.

Operativo

En el lugar, trabajan Bomberos Voluntarios Almirante Brown y personal policial. A raíz de esto, el servicio Bosques T se encuentra circulando de forma limitada entre Plaza Constitución y Temperley, por lo que no circula por José Mármol, Claypole ni Rafael Calzada.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram