Un niño de Burzaco padece hemiplejía, se quedó sin cobertura médica y necesita atención urgente

Se trata de Bautista de seis años. “Está sin traslados, sin terapia, sin medicación, sin leche, sin pañales, sin nada”, afirmó su mamá a De Brown. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la difusión del caso. Los detalles.

Bautista Mallorca tiene 6 años y padece hemiplejía hemiconvulsional, trastorno de deglución, parálisis cerebral, displasia pulmonar y retraso madurativo. Vive en Burzaco y hoy se encuentra en una situación crítica al perder el Monotributo Social. Ahora, el niño se quedó sin cobertura médica y asistencial, imprescindible para su vida.

¿Qué pasó?

La familia vive con esta realidad desde febrero pasado. Se enteraron de la noticia en el hospital al que habían asistido de urgencia. Es que el pequeño sufrió convulsiones y debían estabilizarlo.

“Era todo bastante grave y ahí supimos que no teníamos cobertura médica. Decían que yo había dado la baja del Monotributo en Pilar. Eso es imposible porque yo soy de Almirante Brown”, contó Mariela, su mamá, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Tras ello, la familia busca con urgencia alternativas para no interrumpir su atención; mientras recorre diferentes oficinas públicas en busca de una solución que aún no llega.

“Primero me acerqué a ANSES y me dicen que es un problema de Capital Humano, voy ahí y me dicen que no se gestiona en ese lugar. Estoy yendo de lado a lado y nada, me informan que la baja no la pueden activar”, aseguró.

En este escenario, la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes, colabora con la difusión del caso para lograr una pronta solución.

La lucha diaria

El niño, que usa silla de ruedas, requiere atención constante, terapias y equipamiento especial para su movilidad. Sin embargo, desde que se interrumpió su cobertura, no tiene ninguna prestación ni insumos. “Se quedó sin traslados, sin terapia, sin medicación, sin leche, sin pañales”, afirmó la browniana.

Para poder asistir a la única terapia semanal que recibe en el hospital Jorge de Burzaco, Mariela suele cargarlo ella misma o pagar de su bolsillo los viajes. “Vivimos de changas, llega un punto que ya no se puede más. Compramos la leche, la medicación, tratamos de hacer rifas, pero no alcanza. Llegamos a un punto donde ya no teníamos ni para los pañales”, confió.

Otro obstáculo

Sumando a la realidad que viven, la familia intentó tramitar la pensión por discapacidad, pero no lo logró. “Nos dicen que está todo parado por el tema del Gobierno. Encima figuramos como monotributistas dados de baja, entonces cobramos lo mínimo”, relató.

Y agregó: “Aunque todo esté frenado, Bauti tiene que seguir adelante. Su enfermedad sigue y lamentablemente no puede esperar, tiene que seguir luchando”.

La madre también acudió a la Defensoría del Pueblo, pero allí le informaron que no podían presentar un recurso de amparo porque “no hay a quién reclamarle”. “Lo tenían que operar de los tendones y tenía que tener su estabilizador, su valva, su andador, todo a medida, y se quedó sin nada, porque no tenemos ninguna cobertura”, lamentó.