Un trabajador cayó del techo de una escuela en Longchamps

Realizaba tareas de mantenimiento. Toda la información.

Un hombre resultó herido luego de caer desde el techo de una escuela secundaria en Longchamps. Realizaba tareas de mantenimiento. Fue inmediatamente trasladado a un centro asistencial.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió durante el fin de semana, en el colegio Santa Clara de Asís de la localidad. Allí, el trabajador se encontraba realizando labores en altura cuando sufrió la caída. Esta le provocó lesiones de distinta consideración.

Tras el incidente, arribaron en pocos minutos Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto con personal de ambulancias del sistema municipal y de una empresa privada.

Los profesionales asistieron al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud para una mejor atención. Hasta el momento no trascendieron las causas que ocasionaron el accidente.