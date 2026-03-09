Mar, 10/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2626
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 9 de marzo de 2026

Un trabajador cayó del techo de una escuela en Longchamps


Realizaba tareas de mantenimiento. Toda la información.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un hombre resultó herido luego de caer desde el techo de una escuela secundaria en Longchamps. Realizaba tareas de mantenimiento. Fue inmediatamente trasladado a un centro asistencial.

 

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió durante el fin de semana, en el colegio Santa Clara de Asís de la localidad. Allí, el trabajador se encontraba realizando labores en altura cuando sufrió la caída. Esta le provocó lesiones de distinta consideración.

Tras el incidente, arribaron en pocos minutos Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto con personal de ambulancias del sistema municipal y de una empresa privada.

Los profesionales asistieron al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud para una mejor atención. Hasta el momento no trascendieron las causas que ocasionaron el accidente.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram