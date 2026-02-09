Un vecino de Ministro Rivadavia recorrió 80 pueblos del litoral en bicicleta

Se trata de Ezequiel Manzella. Atravesó Corrientes, Misiones y parte de Paraguay. Ahora se prepara para visitar Formosa, Salta y Jujuy. “Viví aventuras en primera persona”, aseguró a De Brown.

Ezequiel Manzella tiene 38 años y una historia marcada por el pedal y la aventura. Vecino de Ministro Rivadavia, recorrió 80 pueblos del Litoral en bicicleta: más de seis mil kilómetros en un lapso aproximado de diez meses. Ahora se prepara para una nueva travesía que lo llevará a recorrer distintas provincias del norte del país.

¿Cómo fue?

El deseo de viajar nació cuando tenía 24 años, en un momento personal difícil, atravesado por una depresión prolongada. Fue entonces cuando ese sueño comenzó a tomar forma, aunque todavía parecía lejano.

Por aquellos años, un amigo que empezaba a tatuar le hizo una silueta de la Argentina en una pierna. No era solo un dibujo, sino una promesa. Quería recorrer el país, pero aún no se animaba a salir a la ruta. Viajar solo, con una mochila y una bicicleta, sin experiencia, no era sencillo. El valor llegó recién catorce años después.

Llegó el día

Con la decisión firme, se despidió de su familia y partió el 12 de enero de 2025 rumbo al Litoral. Durante la travesía visitó numerosos pueblos y ciudades: algunos fueron solo de paso, en otros lo invitaron a quedarse algunos días y en uno de los destinos llegó a instalarse durante un mes.

“Tenía necesidad de salir de Buenos Aires y lo más cerca era el puente de Zárate para cruzar a Entre Ríos. Fue la mejor decisión que tomé”, contó Ezequiel en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y reflexionó: “Todo no fue color de rosas. Fue difícil. Mi primera noche fue en Cañuelas y fue terrible. Dormí a la intemperie, sin bañarme. Después tuve que adaptarme a una nueva vida: al verano, a la escasez de recursos. Salí con $30 mil en el bolsillo y llevaba un poco más por si pasaba algo. No sabía cómo bañarme, cómo pasar la noche, cómo manejarme. El viaje te enseña sobre la marcha. Creo profundamente que Dios nunca deja a un hijo desamparado”.

Pese a todo, esa experiencia inicial le dejó una de las enseñanzas más profundas del camino: la empatía. Es decir, comprender desde la vivencia realidades que muchas veces pasan inadvertidas en el ritmo acelerado de la vida urbana.

“Viajar a pie o en bicicleta es vivir aventuras en primera persona. Caminás por el campo y escuchás los sonidos de la naturaleza. Pedaleás al costado de la ruta y los pájaros salen volando, te sorprenden. Las mariposas van al lado tuyo. Eso en auto no se ve”, aseguró.

Gracias a esta travesía, se le abrieron innumerables puertas. Durmió en más de 200 casas y recibió comida, abrigo y un lugar en la mesa de personas de distintas religiones y culturas. Conoció paisajes de ensueño, sitios escondidos del mapa y forjó amistades en cada lugar que pisó.

Durante su recorrido atravesó Corrientes, Misiones y parte de Paraguay. Ahora se prepara para una nueva etapa, con un viaje más profundo por Formosa, Salta y Jujuy. Esta vez, con una diferencia fundamental: documentar cada paso en TikTok, a través de la cuenta @agua_y_pedal, donde comparte historias, paisajes y reflexiones.