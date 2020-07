Una compañía de Burzaco estrena su película circense

Compartir en:

sábado 25 de julio del 2020

Se trata del grupo “Claro Que Sí”. Será transmitida hoy en vivo a través de su canal de YouTube. ¿Cómo acceder?

El aislamiento social trajo aparejado consigo horas de ocio por demás. La mayor parte de la población dedicó ese tiempo libre a disfrutar de piezas audiovisuales, tales como films y series. Es por eso que a la compañía de Burzaco “Claro Que Sí” le pareció el momento indicado para lanzar su película al mundo.

Se trata de “Un circo perdido”, una obra que el grupo artístico llevó a recorrer por el Conurbano y el interior del país durante cuatro temporadas. Si bien el proyecto finalizó hace un tiempo atrás, en la caja de los recuerdos habían quedado registradas aquellas escenas que hoy la gente podrá disfrutar a través de YouTube.

“Cuando terminó el espectáculo, dejamos todo grabado para hacerlo luego en formato película. Con la cuarentena surgió la posibilidad de tener muchas horas disponibles y los chicos que saben de edición pudieron terminarla”, contó Leandro Mamczynski, el director de la compañía, en diálogo con www.deBrown.com.ar.



El film se estrena hoy, 25 de julio, a las 21. Dura alrededor de una hora. Los usuarios podrán verlo ingresando minutos antes de la hora pautada al canal de YouTube, donde se transmitirá en vivo. Podrán entrar haciendo clic aquí.

Si bien el espectáculo será gratuito, aquellos que lo deseen podrán contribuir monetariamente a través de Mercado Pago o transferencia bancaria. El dinero recaudado será destinado a la copa de leche "Lxs Chicxs De Betharram". También se les informará a los espectadores a dónde podrán donar alimentos.

Sobre el espectáculo

Con una puesta en escena y maquillaje al estilo “murga uruguaya”, cuenta la historia de un circo antiguo. La obra es cantada a 8 voces. Si bien está orientada a un público más adulto, puede ser apreciada por toda la familia.

“La historia gira alrededor de un payaso. Él y la persona de mantenimiento reúnen a todos los personajes de un circo que existía en el pasado. Ellos creen que es la primera vez que se ven y durante el espectáculo comienzan a darse cuenta que ya se conocían, pero por alguna razón no lo recordaban”, adelantó.

La compañía de “Un circo perdido”

Nació en 2008 de un grupo de amigos. El centro cultural El Derrumblé se convirtió en su punto de ensayo. Su primera obra fue “Mañana otra vez hoy”, pensada en el formato de murga uruguaya. En este género teatral, un coro entona canciones y realiza cuadros musicales solo con el acompañamiento de instrumentos de percusión.

Cuantro años después, dieron inicio al proyecto “Un circo perdido”. “Hicimos giras por Córdoba, y el Litoral. Fue mágico. Compramos un colectivo en el medio en el que viajábamos todos. Éramos 16 en la compañía, entre maquilladores, iluminadores y sonidistas”, contó a este medio.

Finalmente, decidieron ponerle fin a la compañía y algunos de sus integrantes formaron “El abrazo del monstruo”, un conjunto musical que actualmente continúa vigente. Sin embargo, el próximo estreno del film sin duda removió algunos bellos recuerdos.

“Tenemos muchas ganas de volver a armar un espectáculo post pandemia porque cantar a voces nos fascina, nos pasa algo en el cuerpo que, por ejemplo, a mí no me pasa en una banda. Lo que generan los espectáculos que tienen mucha gente no lo encontrás en otro proyecto más chico. Diría que la puerta aún no está cerrada”, concluyó.

Ficha técnica de "Un circo perdido"

Elenco: Emilia Geretto, Marina Roma, Leandro "Joya" Rodríguez, Santiago Cajal, Fernando achaval, Eduardo Muzzo, Diego "Mante" Delgado, Gonzalo "Dúlu" Díaz, Jonhatan Martín y Leandro Mamczynski.

Maquillaje: Lucia Ferrere y Soledad Rosic.

Cámaras: Romina Magnelli, Sandra Varela, Gonzalo Díaz.

Dirección y Montaje: Gonzalo Díaz.