Una mujer fue atropellada por el tren en Longchamps: la rescataron con vida

Fue derivada de urgencia al hospital Lucio Meléndez. Los detalles.

Una mujer fue atropellada hace pocas horas por una formación del Tren Roca en Longchamps. Los profesionales lograron rescatarla con vida y la trasladaron de urgencia a hospital. Por este motivo, el servicio ferroviario realizó su recorrido de forma limitada.

¿Qué pasó?

Sucedió cerca de las 9:30 hs de este miércoles, 8 de abril. Tuvo lugar en el paso a nivel de la calle Francia, a metros de la estación de la localidad. No trascendió si se trató de un accidente o un intento de suicidio.

Tras ser embestida por el tren, la mujer fue rescatada de las vías con vida y derivada de urgencia al hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Intervinieron los Bomberos Voluntarios Almirante Brown, personal del SAME y efectivos de la Policía de la jurisdicción.

A raíz de esto, Trenes Argentinos limitó el recorrido del ramal Korn entre Plaza Constitución y Burzaco. Volvió a funcionar entre cabeceras, con demoras, cerca de una hora después. Finalmente, el servicio se normalizó a las 11:50 hs.