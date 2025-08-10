Una tarde llena de color: así se festejó el “Día del Niño” en Almirante Brown

Se desarrollaron actividades culturales pensadas para diferentes edades. El intendente Mariano Cascallares y Paula Eichel acompañaron a las familias. Mirá las imágenes.

Miles de familias brownianas dijeron presente este sábado en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia para participar de la celebración del “Día de las Infancias”. Disfrutaron así de una tarde soleada y de las numerosas actividades culturales.

Bajo el lema “Festival de los Derechos”, el evento comenzó pasado el mediodía y se extendió hasta las 18 horas. El intendente Mariano Cascallares y Paula Eichel acompañaron a las familias en el predio, sito en la avenida Juan B. Justo al 1000.

La jornada

Según detallaron, el sábado arrancó con una colorida recepción de arte circense con malabaristas, zanquistas y personajes itinerantes. Luego, fueron llegando distintas propuestas al aire libre, como un mural participativo, juegos libres, inflables, metegoles, juegos gigantes de madera, un stand de glitter y talleres, como el de huerta agroecológica.

En el extenso predio también se dispusieron carpas temáticas para visibilizar derechos fundamentales como el acceso a una alimentación saludable, vivienda digna, educación, cultura, juego, salud, seguridad, inclusión y un ambiente sano. Cada espacio estuvo a cargo de áreas municipales específicas o consejos locales, con una grilla pensada para distintas edades.

“Una alegría compartir la tarde con miles de vecinos brownianos que disfrutaron de todas las propuestas y actividades que preparamos con el equipo. Vamos a seguir potenciando a la Granja Educativo Municipal como espacio para la recreación y el aprendizaje”, aseguró el jefe comunal.

Finalmente, Cascallares agradeció la colaboración de instituciones y organismos como la Fundación Banco Provincia con la organización del multitudinario evento.