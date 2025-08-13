Valentina deslumbró con una canción de Charly García y Soledad la robó para su equipo

Si bien se mostró maravillada con su interpretación, la vecina de Adrogué fue eliminada por Lali. "Fue una de las presentaciones mas icónicas que va a tener este año", asegurá la cantante. Mirá su presentación.

Bajo la atenta mirada de gran parte del país, “La Voz” entró en la etapa de los Knockouts. En dicha instancia, Valentina Otero brilló con una memorable presentación, aunque no fue elegida. No obstante, Soledad no dudó en robarla y sumó a su equipo a la vecina de Adrogué.

¿Cómo fue?

La browniana, de 22 años, volvió al escenario en la edición que se emitió este martes, 12 de agosto. Allí, realizó una interpretación de “Bancate ese defecto”, del afamado disco “Clics modernos” de Charly García.

“Uno piensa que ya está y, de pronto, llega una Valentina, se para acá e hace una de las presentaciones mas icónicas que va a tener este año. Muy poca gente se atreve a hacer una versión de esta canción. Lo que hiciste fue original y la enalteciste”, afirmó Lali.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El resto de los jurados y los asesores individuales también resaltaron su presentación y la llenaron de elogios. Tras una complicada decisión, la cantante pop se inclinó para el otro lado y eligió a su contrincante: Alan Lez, quien hizo un cover de “Cuando pase el temblor”.

“Sé que no es un momento muy grato, pero quiero que te lleves el tape de lo que acabas de hacer. Es una carta de presentación de ´esta artistas soy yo´ muy grosa”, le dijo Lali a la browniana.

Cuando parecía que el paso de Valentina en “La Voz” finalizaría ahí, se abrió un nuevo camino: Soledad presionó el botón y la robó. “No lo puedo creer”, aseguró la joven, mientras que la folclorista le propuso ir “de acá para arriba”.

La tercera es la vencida

Esta es la segunda ocasión en la que no fue elegida y continuó su trayecto en el programa. La vecina de Adrogué había sido seleccionada por Miranda en las audiciones a ciegas. En las Batallas volvió a brillar, pero el dúo optó por la otra participante y Lali la sumó a su equipo.