Varios sectores brindaron su apoyo a Mario Fuentes en Brown

Ocurrió en un importante plenario de dirigentes locales de la UCR, vecinalistas, peronistas repúblicanos, liberales, del gen e independientes. El precandidato convocó a ampliar la coalición opositora “para lograr el cambio tan necesario en Almirante Brown” y ratificó que participarán en las PASO del 13 de Agosto.

Con un marco de 200 referentes de las 12 localidades de Brown que colmaron las instalaciones de un salón en Burzaco, el precandidato a intendente por Juntos por el Cambio Mario Fuentes encabezó un plenario. En esta línea, indicó: "vamos todos juntos para ganarle a la política mal empleada".

¿Cómo fue?

Se llevó adelante pasadas las 19 hs, en las instalaciones de una institución religiosa situada en Pellegrini al 500, en Burzaco. El encuentro reunió a referentes políticos, sociales, representantes de instituciones comunitarias, religiosas, deportivas y educativas. Hubo además una amplia presencia de jóvenes y vecinos, muchos de ellos destacaron que nunca habían participado en política.

En un clima muy ameno, Fuentes reafirmó que “gracias al intenso trabajo que venimos llevando adelante en equipo, lograron posicionar al espacio en un lugar de relevancia y protagonismo en la política de Almirante Brown”.

En este marco, anunció que concurrirán a las PASO para que sea la comunidad quien defina los candidatos y candidatas de la coalición opositora. “No se puede ser competitivos con candidatos elegidos por un dedo desde otro lugar o peor aún, la importación de candidatos que no son parte de la comunidad”, afirmó entre aplausos. Luego agregó: “Lo dijimos desde un principio, no somos testimoniales, no llegamos hasta acá especulando con poner a alguien en una lista, sino que decidimos protagonizar, hacernos responsables y es lo que estamos haciendo”.

Ser partícipes y protagonistas

Posteriormente, durante el transcurso del plenario, los presentes fueron tomando la palabra y expusieron su visión respecto a la realidad social que viven a diario en los barrios, sus expectativas y proyecciones. Además, coincidieron en la importancia de involucrarse y ser agentes activos del cambio.

“El objetivo de este encuentro es poder escucharlos y enriquecer el mensaje, sabiendo el enorme desafío que estamos afrontando. Tenemos una misión muy grande que es reforzar el trabajo que hacemos, ayudar a la comunidad desde todos los ámbitos, ponerla de pie”, aseguró.

En este contexto, Fuentes se refirió a la “mala política” y pidió “alejarse de esas prácticas que tan mal le hacen al país”. “Nosotros podemos mirar de frente a las personas en cualquier barrio porque vivimos acá, no nos escondemos, estamos siempre. Quienes hacen las cosas mal, en cambio, hacen promesas y después desaparecen, asumen un cargo y no los encontrás más”, explicó.

Y continuó: “Hay una gran parte de la población que está cansada, harta y herida. Ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que trabajar para que la educación y el trabajo sean los motores del progreso social. Ya está demostrado que con los planes nadie asciende socialmente. Nadie puede salir adelante con los índices de inflación que tenemos y con una moneda que todos los días vale menos”.

Finalizando su discurso, el dirigente ratificó que “la era de la frustración y la mentira debe terminar”. “Nos hacemos responsables y lo tenemos que hacer nosotros. Para lograr ganarle a la mala política debemos participar todos. Así vamos a ser restauradores de una nueva etapa y de una vez por todas vamos a poder decir que tenemos futuro”, concluyó con un encendido apoyo de la presente.

¿Quiénes participaron?

Acompañaron la jornada el vicepresidente y la secretaria general de la UCR de Almirante Brown Claudio Hermann y Gisela Hullk, respectivamente; el referente del Encuentro Republicano Federal, Bautista Vilardo, la dirigente del partido GEN, Daniela González, el presidente de la Alianza Pastoral browniana, Salvador Arriagada y otros exponentes del radicalismo como Rodolfo Genez, Alejandro Torre, Lorenzo Funez y la titular del comité de Burzaco, Virginia López Villa.

Además tomaron la palabra integrantes del vecinalismo, el ex comisario mayor Carlos Perillo y de Repúblicanos Unidos, el partido que lidera Roberto García Moritán que había acompañado a Fuentes en dos actividades anteriores. También el consejero escolar Federico Fuentes y los referentes de Hacer por Brown, Paola Hullk, y del Pro, Daniel Viejo.