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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2733
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SOCIEDAD
jueves 25 de junio de 2026

Volvió el Recorrido Cafetero: ofrecerán 2x1 en café durante todo el invierno


Conocé los comercios adheridos.

Con la llegada de las bajas temperaturas, Almirante Brown inició la tercera edición del Recorrido Cafetero. La propuesta reunirá a varios locales del distrito que ofrecerán promociones especiales para disfrutar y hacerle frente al frío.

¿Cómo es?

La iniciativa se extenderá durante todo el invierno. Durante ese período, los martes y miércoles por la tarde, las cafeterías y bares adheridos ofrecerán una promoción de 2x1 en café para vecinos.

Los comercios que forman parte de esta edición del Recorrido Cafetero son:

Adrogué:

  • Panela (Rosales 1568)
  • Villa Antares (Parque Ramón Carrillo)
  • The Mitre (Mitre 1171)
  • Plaza Esteban (plaza Esteban Adrogué 31)
  • María Bonita (Mitre 1195)

Burzaco:

  • Complejo Leblon (Carlos Pellegrini 351)
  • Panadería Bariloche (E. de Burzaco 641)
  • Vaga Pizzería (Roca 1191)

José Mármol:

  • Tentarte Casa de Té (Manuel Dorrego 463)
  • Panadería La Mouzo (Bynnon 2233)

Longchamps:

  • Dal Masetto (Chiesa 708)
  • Las Medialunas del Abuelo (Chiesa 588)
  • Frahel (avenida Yrigoyen 18253)
  • Sueños de Azúcar (Belgrano 1239)
  • Peca´fé (Los Studs 780)

Rafael Calzada:

  • Wickka (avenidas San Martín 3490)
  • La Fama (Colón 3185)

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