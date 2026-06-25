Volvió el Recorrido Cafetero: ofrecerán 2x1 en café durante todo el invierno

Conocé los comercios adheridos.
Con la llegada de las bajas temperaturas, Almirante Brown inició la tercera edición del Recorrido Cafetero. La propuesta reunirá a varios locales del distrito que ofrecerán promociones especiales para disfrutar y hacerle frente al frío.
La iniciativa se extenderá durante todo el invierno. Durante ese período, los martes y miércoles por la tarde, las cafeterías y bares adheridos ofrecerán una promoción de 2x1 en café para vecinos.
Los comercios que forman parte de esta edición del Recorrido Cafetero son:
Adrogué:
Burzaco:
José Mármol:
Longchamps:
Rafael Calzada:
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— Noticias De Brown (@debrownweb) June 25, 2026