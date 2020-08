Vicó perdió a uno de sus mejores jugadores 

Compartir en:

miércoles 19 de agosto del 2020

Pese a que el entrenador de Brown de Adrogué pidió que negocien su renovación, la dirigencia no se comunicó en el último mes con el mediocampista y se consideró jugador libre. Ahora, lo quiere Chacarita. ¿De quién se trata?

La pandemia y la falta de actividad hicieron estragos en la economía de los clubes. Brown de Adrogué no quedó exento de la realidad y ahora paga las consecuencias de no saber cuándo volverán a disputar un torneo oficial con salidas de jugadores fundamentales para Vicó.

En esta ocasión quién confirmó que no seguirá en el "Tricolor" es Luciano Nieto. "Chichón" estaba incluido en la lista chica que el "Bigotón" le había entregado a la dirigencia para negociar las renovaciones de contrato. Sin embargo, desde el club dejaron pasar el tiempo y lo perdieron.

El ex Huracán finalizó su vínculo el 30 de junio y, después de pasar un mes sin contacto directo con gente de la institución, se consideró jugador libre. Si bien el mediocampista ofensivo siempre sostuvo que en la Primera Nacional no vestiría otra camiseta que no sea la de Brown, el contexto actual lo lleva a analizar otras ofertas.

Entre los interesados aparece Chacarita, uno de los grandes de la categoría. Claudio Biaggio ya lo llamó y le comunicó que quiere contar con él para la próxima temporada. El "Funebrero" culminó el certamen con 24 puntos, a cinco de la zona del descenso y a nueve del Reducido.

Los números de Nieto

En la última temporada fue titular en 20 de los 21 partidos que se disputaron y anotó tres tantos: dos ante All Boys en Floresta por la segunda fecha del campeonato, y el otro frente a Tigre en el triunfo 2-1 en Victoria.