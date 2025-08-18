Victorias claves: Brown se consolidó en zona de Reducido y San Martín se alejó del fondo

El "Tricolor" venció 3-1 a Dock Sud como visitante y el "Azul" se impuso 1-0 ante Villa Dálmine en Burzaco. Los partidos.

Los equipos del distrito que militan en la Primera B tuvieron un fin de semana soñado para sus aspiraciones. Brown de Adrogué derrotó 3-1 a Dock Sud y se consolidó en los puestos de Reducido; mientras que San Martín de Burzaco venció 1-0 a Villa Dálmine en un encuentro trascendental para despegar de la zona baja.

De la mano de Minnicelli

El “Tricolor” atraviesa su mejor momento en el segundo semestre y obtuvo una victoria clave en la lucha por acceder al Reducido. Se debe a que se impuso como visitante al que era su inmediato perseguidor en la tabla general.

La tarde no comenzó de la mejor manera. Dock Sud, impulsado por la necesidad de cortar una racha de ahora siete fechas sin ganar, tuvo las primeras aproximaciones al arco defendido por Sebastián Giovini.

Sin embargo, Brown fue quien rompió el cero. A los 33', Jonathan Cañate ejecutó un tiro libre en forma de centro y Carlos Aguirre ganó en la altura para habilitar a Agustín Minnicelli, quien quedó sólo frente al arquero y esquinó un cabezazo para el 1-0.

Lejos de bajar la intensidad, la visita aprovechó el sacudón que recibió su rival y estiró la ventaja sólo 10 minutos después. Luego de un tiro de esquina y unos rebotes, Minnicelli apareció nuevamente para empujarla. Así, se fueron al descanso con el 2-0 en el marcador.

Dock Sud salió con otra cara al complemento y se metió rápidamente en partido. A los 48', Mauro Molina conectó un centro y marcó el descuento. Pese al envío anímico del gol, el local no pudo quebrar la firmeza del “Tricolor”.

Las acciones se terminaron de sentenciar a los 82 minutos, cuando Cañete desvió con el pie derecho un cabezazo y puso el 3-1 definitivo que se festejó en todo Adrogué.

Con este resultado, Brown alcanzó los 14 puntos y está 7° en el Clausura, a cinco del líder Midland. En la tabla anual, en tanto, acumula 42 y se ubica en la 7° colocación, en uno de los puestos de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Merlo.

Triunfazo en el Boga

San Martín de Burzaco y Villa Dálmine comenzaron la fecha con las mismas unidades en la general, siete por encima de la zona de descenso. Por ello, este partido tenía mucha relevancia para empezar a despegarse del fondo y no pasar dolores de cabeza en el cierre del torneo.

Con el apoyo de su público, el “Azul” saltó al campo de juego con el claro objetivo de quedarse con los puntos en su casa. Tras un comienzo favorable, la apertura del marcador no tardó en llegar: a los 7 minutos, Sergio Modón sacó un potente disparo cruzado para el 1-0.

La ventaja no lo hizo dejar de mirar el arco rival y continuó buscando con disparos de media distancia, aunque ninguno puso en aprietos al arquero visitante. Así, con un buen rendimiento del local, terminó la etapa inicial.

En el complemento, Villa Dálmine arrancó con otra cara y empezó a jugar en terreno de San Martín. No obstante, la falta de fineza para definir y las respuestas de Ezequiel Navarro Montoya mantuvieron la valla en cero.

El “Azul”, en tanto, aprovechó los espacios para contraatacar. Sobre el cierre, Santiago Prim vio la roja en la visita. Sin tiempo para más, el conjunto de Burzaco se quedó con una valiosa victoria.

Así, San Martín llegó a 24 puntos y está 15° en el torneo Clausura. Por otro lado, alcanzó las 35 unidades en la tabla anual y trepó hasta la 12° posición, con siete equipos por debajo suyo antes de la zona de descenso. En la próxima fecha, visitará a Argentino de Quilmes.