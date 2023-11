Vidal y Belleggia, otras bajas en un Brown que empieza a desarmarse

"Pato" fue el goleador del plantel durante la temporada. Ya son tres los apellidos que no continúan. Más información.

Todavía no terminó el 2023 y Brown de Adrogué ya tiene a sus primeras bajas en el plantel profesional. Si bien culminó una buena temporada, no le alcanzó para meterse en el Reducido y no llegó a cumplir el objetivo principal. Esto obliga a Pablo Vicó a rearmar el plantel de cara a 2024.

En este marco, se confirmaron dos salidas en el "Tricolor". Se trata del goleador Patricio Vidal, quien fue clave para mantener al equipo con posibilidades de clasificar al octogonal hasta las últimas fechas. En total, anotó siete tantos y estuvo desde el arranque en 22 encuentros.

El otro protagonista que no seguirá y que ya tiene nuevo club es Lautaro Belleggia. El mediocampista alternó entre titular (19) y suplente (15), pero nunca pudo asegurarse el puesto. Seguirá su carrera en Racing de Carhue, institución que milita en el Torneo Regional Federal Amateur.

Se extiende la lista

Vidal y Belleggia se suman a la ya confirmada desvinculación de Ariel Kippes. El defensor dejó Brown de Adrogué luego de cuatro años y más de 100 partidos. En los próximos días, se esperan nuevas bajas y algún posible refuerzo.